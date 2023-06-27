KOÇ
Bu aralar kendiniz için neyin hayırlı olduğunu sezgilerinizi le anlayabiliyor ve mantığınız ile de bu konunun içinden kolaylıkla çıkabiliyorsunuz.
BOĞA
Son zamanlarda aşk ilişkilerinizde tutumunuz verimli olacak olsa da partnerinizden aynı oranda dönüş alamamak sizi şüpheye düşürebilir.
İKİZLER
İsteklerinizi hayalperest ve uçuk şekilde elde etmeye çalışmak yerine temkinli planlar ve düzenli bir hal ile ilerleyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var.
YENGEÇ
Duygusal ilişkilerinizle alakalı konularda şanslı olduğunuz bir evredesiniz. İçsel planda geçici olacak nedensiz bir mutsuzluğunuz kısa süre olabilir.
ASLAN
Karar alırken düşünmeniz gereken bir zamandasınız.
Özellikle iş odaklı konularda fazla eleştirel olmayın ve direkt sizi hedef göstermeyen konulardan uzak kalın.
BAŞAK
Aşk hayatınızda kendinizi daha anlayışlı ve sakin hissedeceğiniz bir gündesiniz ancak iş konularında ani parlama haline karşı dikkatli olmanız gerekmekte.
TERAZİ
Bugünlerde maddi konularda bereketinizin artacağı fakat parayı kazanış biçiminizden ya da işinizden memnun olamayacağınız bir gündesiniz.
AKREP
Duygusal olarak kendinizi yeterli hissedeceğiniz ve dengede olacağınız bir gün olsa da özellikle partneriniz sizin kadar sakin olmayabilir.
YAY
Güzellik, estetik ve düzenleme gibi meselelerde karmaşık bir dönem geçirebilirsiniz.
Toparlayamadığınız işler sonrasında size stres olarak dönebilir.
OĞLAK
Aşk hayatınızda neşeli ve sevdi dolu olduğunuz bir gündesiniz aynı zamanda iş hayatınızda da enerjiniz artış göstermekte. Arkadaşlarınıza da vakit ayırmalısınız.
KOVA
Etrafınızdaki insanların yüksek enerjinize uyum saylayamayabilmesi durumunu anlayışla karşılamanız gerekiyor. İşte verimli ve kazandırıcı bir tutum sergileyeceksiniz.
BALIK
Temkinli olduğunuz ve ayaklarınızın yere daha sağlam bastığı bir dönemdesiniz.
Daha verimli olan bu haliniz sizinle birlikte çalışan kişilerin de dikkatini çekecek.