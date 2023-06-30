KOÇ
Alacağınız bazı haberler sizleri epey rahatlatabilir ayrıca ilişkisi ciddi yönde evrilen Kova'lar evlilik düşüncesi ile hayatlarını yenilik ile taçlandırabilirler.
BOĞA
Birkaç gün içerisinde yaşayacağınız bazı sorun ve umutsuzluklar geçici olarak hayatınızda olduğu için çıkacak ve eski ruh neşenize döneceksiniz.
İKİZLER
Mesleki konularda kendinizi yeterli görmeyebilirsiniz. Bu süreci umutsuzlukla geçirmek yerine istediğiniz herhangi bir alanda uzmanlaşmaya yönelebilirsiniz.
YENGEÇ
Gücünüzü ve bilgeliğinizi tecrübelerinizden aldığınız bir gündesiniz. Zekanız ve tecrübeleriniz ile devlet işlerindeki problemlerinizi çözebileceksiniz.
ASLAN
Bugünlerde etrafınızdakilere neşe saçacaksınız ancak nezaketen bir şeyler yapmak konusunda dikkatli olun enerjinizi boşa sarf etmeden dengeyi kurun.
BAŞAK
Maddi konularda istekleriniz azalabilir, manevi konulara yönelebilirsiniz. Mutlu etmek maddi isteklerinizin önüne geçerek sizi daha doygun bir hayata götürebilir.
TERAZİ
Mesleki konularda gözlem yeteneğinizin arttığı bir gündesiniz.
Sessiz bir şekilde iş konusunu takip edecek ve yine sessiz bir şekilde planlarınıza yöneleceksiniz.
AKREP
Sezgilerinizin hassaslaştığı bu dönemde dış dünyadaki bazı negatif enerjiler sizi rahatsız edebilir. Akşam saatlerinde konfor alanınızdan çıkıp çözümü tercih edebilirsiniz.
YAY
Duygusal açıdan problemlerin aşılacağı sevgi dolu paylaşımların artacağı günlerdesiniz. Mum ışığında kitap okumak gibi konular ilginizi çekebilir.
OĞLAK
Bu aralar ruhunuzun temiz, berrak ve iyi niyetli olduğu aleni olmasına rağmen etrafınızdaki kişilerin negatif enerjileri sizi direkt olarak etkileyebilir.
KOVA
Başarı bilgi gücünüzden gelecek. Sağlık konusunda dikkatli olmalısınız özellikle uyku kalitenizle alakalı konulara yönelmeli, uyku konforu sağlamalısınız.
BALIK
Enerjinizi daha sevgi dolu bir halde dışa bırakmalısınız. Topraklanmak, elementlere temas etmek ya da doğa yürüyüşü bu enerjileri atmanıza yardım edebilir.