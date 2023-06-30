30 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Alacağınız bazı haberler sizleri epey rahatlatabilir ayrıca ilişkisi ciddi yönde evrilen Kova'lar evlilik düşüncesi ile hayatlarını yenilik ile taçlandırabilirler.

BOĞA

Birkaç gün içerisinde yaşayacağınız bazı sorun ve umutsuzluklar geçici olarak hayatınızda olduğu için çıkacak ve eski ruh neşenize döneceksiniz.

İKİZLER

Mesleki konularda kendinizi yeterli görmeyebilirsiniz. Bu süreci umutsuzlukla geçirmek yerine istediğiniz herhangi bir alanda uzmanlaşmaya yönelebilirsiniz.



YENGEÇ

Gücünüzü ve bilgeliğinizi tecrübelerinizden aldığınız bir gündesiniz. Zekanız ve tecrübeleriniz ile devlet işlerindeki problemlerinizi çözebileceksiniz.



ASLAN

Bugünlerde etrafınızdakilere neşe saçacaksınız ancak nezaketen bir şeyler yapmak konusunda dikkatli olun enerjinizi boşa sarf etmeden dengeyi kurun.



BAŞAK

Maddi konularda istekleriniz azalabilir, manevi konulara yönelebilirsiniz. Mutlu etmek maddi isteklerinizin önüne geçerek sizi daha doygun bir hayata götürebilir.



TERAZİ

Mesleki konularda gözlem yeteneğinizin arttığı bir gündesiniz.

Sessiz bir şekilde iş konusunu takip edecek ve yine sessiz bir şekilde planlarınıza yöneleceksiniz.



AKREP

Sezgilerinizin hassaslaştığı bu dönemde dış dünyadaki bazı negatif enerjiler sizi rahatsız edebilir. Akşam saatlerinde konfor alanınızdan çıkıp çözümü tercih edebilirsiniz.



YAY

Duygusal açıdan problemlerin aşılacağı sevgi dolu paylaşımların artacağı günlerdesiniz. Mum ışığında kitap okumak gibi konular ilginizi çekebilir.



OĞLAK

Bu aralar ruhunuzun temiz, berrak ve iyi niyetli olduğu aleni olmasına rağmen etrafınızdaki kişilerin negatif enerjileri sizi direkt olarak etkileyebilir.



KOVA

Başarı bilgi gücünüzden gelecek. Sağlık konusunda dikkatli olmalısınız özellikle uyku kalitenizle alakalı konulara yönelmeli, uyku konforu sağlamalısınız.



BALIK

Enerjinizi daha sevgi dolu bir halde dışa bırakmalısınız. Topraklanmak, elementlere temas etmek ya da doğa yürüyüşü bu enerjileri atmanıza yardım edebilir.