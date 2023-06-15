KOÇ
Aşk konularında sevgi dolu hissedebilirsiniz.
Enerjinizin yüksek olacağı bugünlerde diğer canlılara da yoğun sevgi ve aşk besleyerek kendinizi iyi hissedebilirsiniz.
BOĞA
Aşk hayatınızla ilgili sorumluluklarınızı bir arada ilerletmeniz ve aynı anda bir çok şey yapmanız gerekebilir. Sakin ve dingin kalmayı denemenizde fayda var.
İKİZLER
Kendinizi daha dingin ve ağırlaşmış hissedebilirsiniz.
Yoğun bir süreç geçirmiştiniz artık bunu tempoyu biraz daha hafifletmek niyeti içerisine girebiliyorsunuz.
YENGEÇ
Bugünlerde duygusal ikilemlerde kalarak çevrenizdekileri bile şaşırtabilirsiniz.
Ortaya çıkan durum ise kendinizi bazı meselelerden soyutlamanıza sebep olabilir.
ASLAN
Partneri ile iletişimi kesilen Boğa'ların yaşaması gereken bir süreç olduğunun farkında olmaları gerekmekte. İlişkisel konularda pek şanslı olmayabilirsiniz.
BAŞAK
Bugünlerde sembolik olarak çevrenize bazı konularda fayda sağlasanız da herkese eşit gözle bakamadığınız için verdiğiniz tepkiler de farklılaşabiliyor.
TERAZİ
Yol ayrılıkları ve farklı düşünce biçimleri evrenin doğal bir parçası olduğu için daha derinden bakarak herkese sevginizi göstermeniz yerinde ve anlaşılır olacaktır.
AKREP
Dışarıdan bir etkiye gereksinim duymadan kusurlarınızı düzenlemeye yoğunlaşmak içsel yolculuğunuzda da size tam anlamlı bir perspektif kazandıracaktır.
YAY
Bazı meselelerde yorgun hissetmenizden ötürü oluşan ufak gerginlikler işinizde büyük sonuçlar doğurabileceği için odaklanamayacağınız işe girmemelisiniz.
OĞLAK
Doğa yürüyüşleri bile size bir canlılık katabiliyor. İçinizdeki hareketi görüp onunla buluşabildiğiniz taktirde hayat sizin için çok güzelleşecek.
KOVA
Herkesin işine koşmaktan kendinizle ilgilenecek zamanı bulamamanız enerjinizin gün ortasında tükenmesine sebep verebilir. Kendinize zaman yaratmaya çalışın.
BALIK
Zamanınızı aşk hayatınızı düzenlemeye ve size iyi gelmeyenleri bırakmaya harcasanız da yine de irade eksikliği kısa sürede başa dönmenize sebebiyet verebiliyor.