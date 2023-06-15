15 Haziran tarihli günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk konularında sevgi dolu hissedebilirsiniz.

Enerjinizin yüksek olacağı bugünlerde diğer canlılara da yoğun sevgi ve aşk besleyerek kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

BOĞA

Aşk hayatınızla ilgili sorumluluklarınızı bir arada ilerletmeniz ve aynı anda bir çok şey yapmanız gerekebilir. Sakin ve dingin kalmayı denemenizde fayda var.



İKİZLER

Kendinizi daha dingin ve ağırlaşmış hissedebilirsiniz.

Yoğun bir süreç geçirmiştiniz artık bunu tempoyu biraz daha hafifletmek niyeti içerisine girebiliyorsunuz.



YENGEÇ

Bugünlerde duygusal ikilemlerde kalarak çevrenizdekileri bile şaşırtabilirsiniz.

Ortaya çıkan durum ise kendinizi bazı meselelerden soyutlamanıza sebep olabilir.



ASLAN

Partneri ile iletişimi kesilen Boğa'ların yaşaması gereken bir süreç olduğunun farkında olmaları gerekmekte. İlişkisel konularda pek şanslı olmayabilirsiniz.



BAŞAK

Bugünlerde sembolik olarak çevrenize bazı konularda fayda sağlasanız da herkese eşit gözle bakamadığınız için verdiğiniz tepkiler de farklılaşabiliyor.

TERAZİ

Yol ayrılıkları ve farklı düşünce biçimleri evrenin doğal bir parçası olduğu için daha derinden bakarak herkese sevginizi göstermeniz yerinde ve anlaşılır olacaktır.

AKREP

Dışarıdan bir etkiye gereksinim duymadan kusurlarınızı düzenlemeye yoğunlaşmak içsel yolculuğunuzda da size tam anlamlı bir perspektif kazandıracaktır.



YAY

Bazı meselelerde yorgun hissetmenizden ötürü oluşan ufak gerginlikler işinizde büyük sonuçlar doğurabileceği için odaklanamayacağınız işe girmemelisiniz.



OĞLAK

Doğa yürüyüşleri bile size bir canlılık katabiliyor. İçinizdeki hareketi görüp onunla buluşabildiğiniz taktirde hayat sizin için çok güzelleşecek.



KOVA

Herkesin işine koşmaktan kendinizle ilgilenecek zamanı bulamamanız enerjinizin gün ortasında tükenmesine sebep verebilir. Kendinize zaman yaratmaya çalışın.

BALIK

Zamanınızı aşk hayatınızı düzenlemeye ve size iyi gelmeyenleri bırakmaya harcasanız da yine de irade eksikliği kısa sürede başa dönmenize sebebiyet verebiliyor.