14 Haziran tarihli burç yorumları

KOÇ

Aklınıza gelen konularda sizi kötü hissettirenlerin üstesinden gelmek ya da değiştirmek için çaba gösterin. Aşk ilişkisi anlamında şanslı olacağınız bir gündesiniz.

BOĞA

Her türlü hali hesaplamaktan çektiğiniz bir takım problemlerin üstesinden gelmek için uygun ayrıca bedensel şifa ve bedeninizle ilgilenmek için de uygun bir gün.



İKİZLER

Yeni tanışacağınız kişiler ile etkileşiminize dikkat etmeniz gerekebilir.

Gerek mesleki gerek özel hayatı anlamında bir şeyleri aceleye getirmemeye özen göstermelisiniz.



YENGEÇ

Bugünlerde insanların beklentilerini karşılamanız gerektiğini düşünebilir ve bu stresle sorumluluk altında kendinizi istediğiniz kadar iyi hissetmeyebilirsiniz.



ASLAN

Yalnız olan Aslan'ların aşk hayatlarında birtakım yenilikler söz konusu olabilir. Yeni bir ilişki beklenmedik yerde kapınızı çalabilir, hayat size güzel sürprizler getirebilir.



BAŞAK

İşinizle alakalı özellikle de ortaklı çalışma niyetlerinizde mantığınız ve hitabetiniz ile çalışacağınız kişileri oldukça kolay bir biçimde etkileyebilirsiniz.



TERAZİ

Bu aralar isteklerinizi dile getirirken çekinebilir, yardım almayı çok kabul etmek istemeyebilirsiniz ancak çevrenizde bilir kişiler ya da yardım severler oluşabilir.



AKREP

Aşk konusunda partnerinize davranışlarınızla doğru orantılı tepkimelerle karşılaşabilirsiniz. İlgi görmek istiyorsanız önce ilgi göstermeniz gerekebilir.



YAY

Aşk hayatınızda gösterdiğiniz çaba ve fedakarlıkların karşılığını görmek isteyebilir ve göremediğinize inandığınız noktalarda sert tepkiler verebilirsiniz.



OĞLAK

Bugünlerde sosyal aktivitelerde bulunabilir, yeni kişiler ile tanışabilirsiniz. Bu yüzden kendinizi dışa kapatmamalı ve sezgilerinizi takip etmelisiniz.



KOVA

Bugünlerde güzel haberler alabilirsiniz.

Alışverişler yaparak kendinizi şımartabilirsiniz.

Yeni kararlar almak ve bu kararlarınızı gerçekleştirmek için uygun bir gün.

BALIK

İletişimsel konulara önem vermeniz gerekebilir. Eğer eksik mailiniz varsa ya da görüşmek istediğiniz birisi varsa tüm cesaretinizi toplayarak ilerleyebilmelisiniz.