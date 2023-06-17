17 Haziran tarihli burç yorumları

KOÇ

Özellikle davası olan Koç'ların adil olmaya büyük önem vermesinden ötürü istedikleri gerçek olacak ve kendileri için en adil sonucu alabilecekler.

BOĞA

Bugünlerde kuşku hayatınızda hüküm sürebilir, birtakım dedikodulardan rahatsızlık duyabilirsiniz.

Çevrenizi iyi gözden geçirmeli ve kararlar almalısınız.

İKİZLER

Rasyonellik dolu bir gün geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Sabırlı olmanızın da vesilesi ile daha da verimli olabileceksiniz. Çalıştığınız kişileri de hoş tuttuğunuzdan emin olun.



YENGEÇ

Yengeç'ler, sürekli bir şeyleri planlamak zorunda kalmaktan yorulabilirsiniz. Aşk konusunda olumlamalarınızı yeterli ve dengeli yaptığınızdan emin olmalısınız.



ASLAN

Bekar olan Aslan'lar yeni kişilerle tanıştığınızda dikkatli olmanız gerekmekte. Hemen her sırrınızı vermemeli ve yeni tanıştığınız karşı cinse hemen güvenmemelisiniz.



BAŞAK

Maddi konularda dışarıdan etki almak yerine sezgilerinize güvenmeye çalışın.

Ekonominizle ilgili açıklama yapmak gibi konular için uygun bir gün olmayabilir.



TERAZİ

Kendinizi güçlü ve farklı hissedebileceksiniz.

Gücünüz özellikle iş hayatınızda oldukça büyük etki yaratabilir, birseyselliğiniz başkalarını da etkileyebilir.



AKREP

Arkadaşlıklarınız hususunda kendinizi iyi ifade etmeli ve beklentilerinizi net ortaya koymalısınız.

Karmaşaların hayatınızda hüküm sürmesine izin vermemelisiniz.



YAY

Bütünsel olarak baktığınızda mantığınız sizi hayırlı olana yönlendirecek. Hayatınızdaki birtakım artık size iyi gelmeyecen şeyleri bırakmak için uygun bir gün.



OĞLAK

İş hayatınızda insanların güvenini sağlayabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi gözlemlemeli ve karşı cinse verdiğiniz etkide istediğiniz noktaları değiştirmelisiniz.

KOVA

Aşk ilişkilerinizde belirgin başarı yaşayabilirsiniz.

Geçmişteki aldığınız dersler vesilesi ile doğru aşkı bulmak ve doğru davranmak konusunda uzmanlaşabilirsiniz.



BALIK

Evrenin yardımı ile kendinizi toparlayabilecek daha ferahlamış hissedebileceksiniz.

Problemlerin çözümünü görmek sizde başarılı olabildiğiniz hissini yaratacak.