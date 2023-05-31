KOÇ
Dualarınızın duyulduğunu ve kabul edildiğini hissettiğiniz bir gün geçireceksiniz. İş konusunda yapabilirlikleriniz sizi bir üst noktaya çıkartabilir.
BOĞA
Maddi konularda sizi zora sokacak harcamalar yapmamaya dikkat edin. Maddi gücünüze göre büyük ya da küçük bataklar verilebilir dikkatli olmakta fayda var.
İKİZLER
Aşk ve sevgi gibi konularda şifalandırmaya gideceğiniz bir gün olabilir. Yanlış anlaşılmalar ve hesaba katılması gereken konuları düzene sokacağınız bir gün olabilir.
YENGEÇ
Gelir kapınızda bir artış söz konusu olacak.
Özellikle girişimci olan Yengeç'ler başkalarının, bilhassa erkeklerin ya da eril enerjinin desteğini alabilecekler.
ASLAN
İşe başlamak için uygun bir gün olmasa da geçmişten gelen bir işin yasal temellerini atmak için uygun bir gün olacak. Ayrıca kendinize küçük mutluluklar yaratabileceksiniz.
BAŞAK
Hem siz kendinizi, başkalarını kıskanırken bulabilir ve bundan rahatsızlık duyabilirsiniz hem de başkaları sizi kıskanabilir ve bu negatif etki üzerinize geçebilir.
TERAZİ
Empati yeteneği yüksek kişiler ile iletişim kurma fırsatı yakalayabilir, kendinizi ifade etmenin anlamanın ve anlaşılmanın huzurunu sürebilirsiniz.
AKREP
Maneviyatınızın yükseldiği, evrene dair araştırmalarınızın arttığı bir gün olabilir.
Hayata tutumunuz değişebilir. Sağlığınıza bu aralar dikkat etmelisiniz.
YAY
Her şartta aşkla ilgili şanslı olacaksınız.
Sevgiyi dışa vurmak için bugün evren sizlere yeterince şans tanıyacak. Mutluluğunuz ve huzurunuz artacak.
OĞLAK
Elementlerde olan iletişiminiz, topraklanmanız size iyi gelecek.
Mümkünü varsa bir miktar tuzlu suyu duşunuza eklerseniz negatif iyonlardan kurtulabilirsiniz
KOVA
Her şartta ötelediğiniz seyahat planlarını mümkünse bugünlere çekebilirsiniz.
Keyfinizi arttıracak haberleri de yollarda almanızın mümkün olduğunu unutmayın.
BALIK
Maddi konularda dikkatli davranabilirseniz gelirinizi katlama imkanı bulabilirsiniz.
Var olan projelerinizi güçlendirmeli ya da yarım kalan işlerinizi bitirmek faydalı olacaktır.