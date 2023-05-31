31 Mayıs günlük burç yorumları...

KOÇ

Dualarınızın duyulduğunu ve kabul edildiğini hissettiğiniz bir gün geçireceksiniz. İş konusunda yapabilirlikleriniz sizi bir üst noktaya çıkartabilir.

BOĞA

Maddi konularda sizi zora sokacak harcamalar yapmamaya dikkat edin. Maddi gücünüze göre büyük ya da küçük bataklar verilebilir dikkatli olmakta fayda var.



İKİZLER

Aşk ve sevgi gibi konularda şifalandırmaya gideceğiniz bir gün olabilir. Yanlış anlaşılmalar ve hesaba katılması gereken konuları düzene sokacağınız bir gün olabilir.



YENGEÇ

Gelir kapınızda bir artış söz konusu olacak.

Özellikle girişimci olan Yengeç'ler başkalarının, bilhassa erkeklerin ya da eril enerjinin desteğini alabilecekler.



ASLAN

İşe başlamak için uygun bir gün olmasa da geçmişten gelen bir işin yasal temellerini atmak için uygun bir gün olacak. Ayrıca kendinize küçük mutluluklar yaratabileceksiniz.

BAŞAK

Hem siz kendinizi, başkalarını kıskanırken bulabilir ve bundan rahatsızlık duyabilirsiniz hem de başkaları sizi kıskanabilir ve bu negatif etki üzerinize geçebilir.



TERAZİ

Empati yeteneği yüksek kişiler ile iletişim kurma fırsatı yakalayabilir, kendinizi ifade etmenin anlamanın ve anlaşılmanın huzurunu sürebilirsiniz.



AKREP

Maneviyatınızın yükseldiği, evrene dair araştırmalarınızın arttığı bir gün olabilir.

Hayata tutumunuz değişebilir. Sağlığınıza bu aralar dikkat etmelisiniz.



YAY

Her şartta aşkla ilgili şanslı olacaksınız.

Sevgiyi dışa vurmak için bugün evren sizlere yeterince şans tanıyacak. Mutluluğunuz ve huzurunuz artacak.



OĞLAK

Elementlerde olan iletişiminiz, topraklanmanız size iyi gelecek.

Mümkünü varsa bir miktar tuzlu suyu duşunuza eklerseniz negatif iyonlardan kurtulabilirsiniz

KOVA

Her şartta ötelediğiniz seyahat planlarını mümkünse bugünlere çekebilirsiniz.

Keyfinizi arttıracak haberleri de yollarda almanızın mümkün olduğunu unutmayın.



BALIK

Maddi konularda dikkatli davranabilirseniz gelirinizi katlama imkanı bulabilirsiniz.

Var olan projelerinizi güçlendirmeli ya da yarım kalan işlerinizi bitirmek faydalı olacaktır.



