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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 05 Şubat 2023, Pazar

5 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde etrafınızdaki herkesin sizi sevdiğini ve herkesle iyi anlaşabildiğinizi görmek partneriniz açısından biraz keyifsiz karşılanabilir.

BOĞA
Son günlerde kendinizi daha verimli ve üretken hissedeceğiniz bir dönemde olduğunuz için kısıtlamalar sizin açınızdan çok bir anlam ifade etmeyebilir.

İKİZLER
İkizler erkekleri için duygusal açıdan verimli bir dönem olsa da aşk ilişkilerinde ifade etmekten çekinebilir, net adımlar atamayabilir.
Biraz cesaret iyi gelebilir.

YENGEÇ
Bu aralar kendi kendinize başarabileceğiniz seviyeyi iyice zorlarken dışardan da yardım ve destek alabildiğinizi görmek keyfinizi arttıracak.

ASLAN
Yakınlarınızın sizden destek istediği bugünlerde arada kalarak her şeye yetişmeye çalışabilirsiniz.
Bereketiniz artsa bile aklınız duygusal meselelerde kalabilir.

BAŞAK
Başak'lar kendinizi yaratıcı ve verimli hissedeceğiniz bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirmek için gereken iç motivasyona sahip olabileceksiniz.

TERAZİ
Duygusal açıdan kendinizi tamamlanmış hissedeceğiniz ilişkilerle alakalı beklediğiniz güzel haberi alabilirsiniz. Sosyalleştikçe herkese sevginizin arttığını göreceksiniz.

AKREP
Kendinizi dış dünyaya açtığınız bugünlerde gördüğünüz ilk tepkiler beklediğiniz gibi olmasa da sakin kaldığınız taktirde her taş kendiliğinden yerine oturacaktır.

YAY
Maddi konularda sürprizli bir süreç sizi bekliyor ve bu sürpriz güzel gelişmeleri içinde barındırıp maddi refah getirecek. Özgüveniniz sizi başarıya götürecek ilk adımlardan olacak.

OĞLAK
Gününüzü ikili ilişkinizdeki olaylara odaklayarak geçirebilirsiniz.
Sosyal açıdan olumlu sonuçlar doğuracak güzel haberler almak ilgi ve mot-i vasyonunuzu bu konulara itebilir.

KOVA
Elinizdekinin kıymetini bilmek ve anda kalmak önemli. İş ilişkilerinizde kendinizi sağlıklı ifade edebileceğiniz bir gün olacağı için üstlerinizle görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

BALIK
Duygusal açıdan kendinizi oldukça mutlu hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızda olumlu sonuçlanabilecek durumlar meydana gelebilir. Kendinizle baş başa kalmak rahat düşünebilmektir.

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