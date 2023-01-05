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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 05 Ocak 2023, Perşembe

5 Ocak günlük burç yorumları


KOÇ
Fiziksel olarak hızlı olabilir yine manevi konularda da hızlı kararlar almak isteyebilirsiniz. Bu halinize aileniz ve sevdikleriniz tam olarak yetişemediklerini hissedebilirler.

BOĞA
Sözel konularda başarılarınızın artması ve yetenekleriniİ sergileyebilme potansiyeliniz herkesçe görülecek. Taktirler ve güzel yorumlar alabileceksiniz.

İKİZLER
Hayallerinizi gerçekleştirmeye yönelik atacağınız her türlü adımın hızlı sonuçlarla karşılaşabilir daha büyük adımları tasarlayabilir ya da atabilirsiniz.


YENGEÇ
Kalpten istediğiniz şeylerin gerçekleştiğini görmek sizi motive edebilir. Daha olumlu ve verimli bir gün geçirmek için etrafınıza güler yüzlü olmayı ihmal etmeyin.

ASLAN
Duyduğunuz her şeyi başkalarına söylememeye özen gösterin. Duygusal açıdan partnerinizle anlaşma problemi çekebilir, anlaşmak için çaba gösterebilirsiniz.

BAŞAK
Bugünlerde hediye almak ya da hediye vermek hususunda şanslı olabilirsiniz. Aşk hayatınızla alakalı olarak uzun zamandır istediğiniz bazı şeyler gerçekleşebilir.

TERAZİ
Bugünlerde aşk hayatınızla alakalı olacak olan güzel gelişmeler sizleri geleceğe dair motive edebilir. Mesleki konularda bir süre yavaşlayabilirsiniz.

AKREP
Stres ve baskıdan bilinçli olarak uzaklaşmayı seçmek size iyi gelecek olsa da çözmeniz gereken meselelerinizi de çözmek için zaman ayırmaya çalışın.

YAY
Kendini iyi hissedeceğiniz ancak diğer günlere nazaran enerjinizin düşeceği bir gündesiniz. Huzur arayışı içerisinde olacağınız ve dinginlik isteyeceğiniz bir gün.

OĞLAK
Bir şeyi ısrarla isteme hali başarılı sonuç doğurmayacaktır.
Süreci takip etmek sizler açısından önemli olmalı ayrıca niyetlerinizi takip etmeli ve dikkat etmelisiniz.

KOVA
Okuma, araştırma ve öğrenme isteğiniz artacağı için kendinizi daha çok bilgi deryası içerisinde bulabilir. Kendinizi dinlemeyi ve meditasyonu da ihmal etmeyin.

BALIK
Bir yerlere yetişmek hususunda başarılı olamayabilirsiniz. Ancak yine de bilmeniz gereken düşünüp kararlı planlama yapabilmek için zaman harcamanız gerektiği.

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