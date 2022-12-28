Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 28 Aralık 2022, Çarşamba

28 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Mesleki konularda kontrol elinizde olacak. Bu sorumluluğu yönetmek hususunda kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz.
Kariyer isteyebilir ancak ek sorumluluklara hazır olmayabilirsiniz.

BOĞA
Aile ilişkilerinde gerginlik olabilir. Daha verimli bir gün geçirmek için kendinizi rahat hissettiğiniz ortamlarda bulunarak diğer teklifleri reddetmeye çalışın.

İKİZLER
Başlangıçlar için uygun bir gün. Mesleki konularda kendinizi keşfedeceğiniz potansiyeller oluşabilir. Bu keşifler konusunda kalp kırmadığınızdan emin olmaya çalışın.

YENGEÇ
Hayatınızın cesaretli bir evresinde olacağınız için çeşitli konularda fırsatlar getirebilirsiniz.
Olumlu düşünce ile cesaretinizi kombin etmeyi ihmal etmeyin.

ASLAN
Olumlu gelişmelerin hayatınızda olması için öncesinde korku hissedebilirsiniz.
Sorumlulukların da size fazla geldiğini hissetseniz de içinizdeki başarı inancı enerjinizi yükseltecek.

BAŞAK
İsteklerinizi gerçekleştirecek gücü kendinizde bulsanız da doğru strateji kuramazsanız başarısız olma riskiniz olduğunu hatırlayın ve iş arkadaşlarınıza önem verin.

TERAZİ
Artık bitmesini istediğiniz yarım kalan işleriniz de gün yüzüne çıkabilir. Bitirmek için uygun bir gün.
Tamamladığınız işler yerine yeni hedefler belirleyebilirsiniz.

AKREP
Hayatınızın tam olarak aydınlanmasına hazır olmadığınız bölgeleri aydınlanabilir ancak bu hazırlıksız yakalanma hali sizi daha cesur ve güçlü yapabilir.

YAY
Aşk ilişkilerinizde etrafınızdaki taleplerin arttığını görebilir ve özgüveniniz açısından iyi bir süreç geçirebilirsiniz. Bugünlerde sözlü münakaşadan sakının.

OĞLAK
Atışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Kariyerinizde yanlış odaklanmalar sonucunda hata yapmamak için dikkatli olmalı ve iç benliğinize dönerek karar almalısınız.

KOVA
Gerek iş gerekse aşk hayatınızda olsun uzlaşamadığınız kişilerle olan defterleri hayatınızda kapatacak gücü kendinizde bulabileceksiniz.
Sağlığınıza dikkat edin.

BALIK
Bugünlerde kendiniz odaklı konularda başarılı olabileceksiniz.
Spor programına yazılmak ya da herhangi bir konuda kendinizi geliştirmeye başlayabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 28 Aralık günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA