28 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Mesleki konularda kontrol elinizde olacak. Bu sorumluluğu yönetmek hususunda kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz.

Kariyer isteyebilir ancak ek sorumluluklara hazır olmayabilirsiniz.



BOĞA

Aile ilişkilerinde gerginlik olabilir. Daha verimli bir gün geçirmek için kendinizi rahat hissettiğiniz ortamlarda bulunarak diğer teklifleri reddetmeye çalışın.



İKİZLER

Başlangıçlar için uygun bir gün. Mesleki konularda kendinizi keşfedeceğiniz potansiyeller oluşabilir. Bu keşifler konusunda kalp kırmadığınızdan emin olmaya çalışın.



YENGEÇ

Hayatınızın cesaretli bir evresinde olacağınız için çeşitli konularda fırsatlar getirebilirsiniz.

Olumlu düşünce ile cesaretinizi kombin etmeyi ihmal etmeyin.



ASLAN

Olumlu gelişmelerin hayatınızda olması için öncesinde korku hissedebilirsiniz.

Sorumlulukların da size fazla geldiğini hissetseniz de içinizdeki başarı inancı enerjinizi yükseltecek.



BAŞAK

İsteklerinizi gerçekleştirecek gücü kendinizde bulsanız da doğru strateji kuramazsanız başarısız olma riskiniz olduğunu hatırlayın ve iş arkadaşlarınıza önem verin.



TERAZİ

Artık bitmesini istediğiniz yarım kalan işleriniz de gün yüzüne çıkabilir. Bitirmek için uygun bir gün.

Tamamladığınız işler yerine yeni hedefler belirleyebilirsiniz.



AKREP

Hayatınızın tam olarak aydınlanmasına hazır olmadığınız bölgeleri aydınlanabilir ancak bu hazırlıksız yakalanma hali sizi daha cesur ve güçlü yapabilir.



YAY

Aşk ilişkilerinizde etrafınızdaki taleplerin arttığını görebilir ve özgüveniniz açısından iyi bir süreç geçirebilirsiniz. Bugünlerde sözlü münakaşadan sakının.



OĞLAK

Atışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Kariyerinizde yanlış odaklanmalar sonucunda hata yapmamak için dikkatli olmalı ve iç benliğinize dönerek karar almalısınız.



KOVA

Gerek iş gerekse aşk hayatınızda olsun uzlaşamadığınız kişilerle olan defterleri hayatınızda kapatacak gücü kendinizde bulabileceksiniz.

Sağlığınıza dikkat edin.



BALIK

Bugünlerde kendiniz odaklı konularda başarılı olabileceksiniz.

Spor programına yazılmak ya da herhangi bir konuda kendinizi geliştirmeye başlayabilirsiniz.