KOÇ
Kime neden yardım edeceğinizi iyi hesaplamalısınız.
Sonradan pişman olacağınız fedakarlıklar da yapmamanız sizin için iyi olacaktır.
Maddiyatınızı koruyun.
BOĞA
Aşk hayatınızda sağduyulu davranabileceğiniz bir gündesiniz.
Yapacağınız açılımlar başarılı olabilir, yine de dikkatli ve birbirinizi tanımaya yönelik olmalısınız.
İKİZLER
İç huzurunuzu sağladığınızda etrafınızdakilerin de sizlere aynı yaklaştığını görebilirsiniz.
Geriden gelen bazı kırgınlıklarınızı da çözümlemek için uygun bir gün.
YENGEÇ
Çevrenizi genişlettiğiniz ve yeni insanlar ve kültürler gördüğünüz bir gün. Maddi anlamda bereketli olmasanız da zekanız ile sorunların üstesinden gelebileceksiniz.
ASLAN
Kendinizi geliştirdiğinizi görmek partnerinize ve ailenize iyi gelecek.
Hayat dolu olmanız geleceğinizde güzel günlerin açığa çıkmasına vesile olacak.
BAŞAK
Ön görülebilir konularda yardım isteyen kişilere yardım edebileceksiniz.
Ruh hali olarak üzerinizdeki yoğun neşe enerjisinin tadını çıkartma fırsatı yakalayabilirsiniz.
TERAZİ
Kötü giden olaylara çok fazla takılı kaldığınız bir dönemden geçiyorsunuz.
Etrafınızda sizi üzen kişilerin pişmanlık ve geri dönüş haberlerini alabilirsiniz.
AKREP
Bugünlerde kendinizi başkaları ile kıyaslamayın ve işinizde rekabet içerisinde olmayın. Kendinizi işinize odakladığınızda rakipsiz başarılar elde edebileceksiniz.
YAY
Duyacağınız dedikodu türevi konularda yorum yapmaktan kaçınmanız önemli olacak. Belirgin olan olayları hızlıca görerek önlem alabileceksiniz.
OĞLAK
Aldığınız kararları sürdürmek sizi kısa süre sonra beklediğiniz başarıya götürecektir.
Kutsal gördüğünüz şeylerin etrafınızdaki varlığı size oldukça iyi gelecek.
KOVA
Bu aralar yeni gelen günleriniz güzelliklerle beraber gelse de geriden gelen travmalar zihninizi meşgul edebilir. Yazmak ve konuşmak size iyi gelecektir
BALIK
Aşk hayatınızda negatif enerjilerin olmadığını anlamalı ve olayları bütünsel görmelisiniz. Bugünlerde partnerinize ve ilişkinize çok şüpheci yaklaşabilirsiniz.
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KOÇ
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