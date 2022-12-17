KOÇ
Mesleki konularda kendinizi yeterli görmeyebilirsiniz. Bu süreci umutsuzlukla geçirmek yerine herhangi bir alanda uzmanlaşmaya yönelebilirsiniz.
BOĞA
Gücünüzü ve bilgeliğinizi tecrübelerinizden aldığınız bir gündesiniz. Zekanız ve tecrübeleriniz ile devlet işlerindeki problemlerinizi çözebileceksiniz.
İKİZLER
Enerjinizi sevgi dolu bir halde dışa bırakmalısınız.
Topraklanmak, elementlere temas etmek ya da doğa yürüyüşü bu enerjileri atmanıza yardım edebilir.
YENGEÇ
Mesleki konularda gözlem yeteneğinizin arttığı bir gündesiniz.
Sessiz bir şekilde iş konusunu takip edecek ve yine sessiz bir şekilde planlarınıza yöneleceksiniz.
ASLAN
Ruh halinizde değişim, iyileşme ve şifalanma durumu söz konusu. Toprağın yağmur görmeye başladığı sürece girdiğiniz için sizin de içiniz ferahlayacak.
BAŞAK
İş veya aşk konularında bağlantılarınız gelişme vaat ediyor bu yüzden dikkatli olmalı ve sonrasında pişman olacağınız aksiyonlar almamalısınız.
TERAZİ
Başkalarına gerektiği kadar önem vermeniz gerektiğini anlamanız gereken bir gündesiniz. Sınır çizmeyi öncelikle öğrenmeli ve huzuru aramaya başlamalısınız.
AKREP
Etrafınızdaki insanların dedikoduları ve sizin gibi iyi olmayan tarafları ile yüzleşebilirsiniz.
Bu sert yüzleşme halinden sonra sizler şifa konularına yönelebilirsiniz.
YAY
Telefon, mail ya da sizden uzakta olan kişilerle herhangi bir yolla bağlantıya geçerek bazı konuları çözüme kavuşturmaya çalışacak ve başarılı olacaksınız.
OĞLAK
Sezgilerinizi de işin içine dahil etmeniz önemli olacak. Duygusal açıdan partnerinizle problemlerin aşılacağı sevgi dolu paylaşımların artacağı günlerdesiniz.
KOVA
Maddi konularda istekleriniz azalabilir.
Etrafınızdakilere neşe saçacaksınız ancak nezaketen bir şeyler yapmak konusunda dikkatli olun enerjinizi boşa sarf etmeyin.
BALIK
Sezgilerinizin hassaslaştığı bu dönemde dış dünyadaki bazı negatif enerjiler sizi rahatsız edebilir. Konfor alanınızdan çıkıp çözümü tercih edebilirsiniz.
17 Aralık günlük burç yorumları
KOÇ
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- 15 Aralık günlük burç yorumları 15 Aralık 2022, Perşembe KOÇ Duygusal konulardaki yükleriniz sağlığınız açısından sizi zorlayabilir. Pozitif bir süreç karşılıyor gelecekte...
- 13 Aralık günlük burç yorumları 13 Aralık 2022, Salı KOÇ Parasal işleriniz ve borçlarınızı ödeme planına sokmak için oldukça uygun bir gün. Borçlarınızı bitirmeli...
- 11 Aralık günlük burç yorumları 11 Aralık 2022, Pazar KOÇ İhtiyatlı davrandığınız taktirde kariyer bağlamında güzel gelişmelere imza atabilirsiniz. Uzmanlık alanınızda...
- 9 Aralık günlük burç yorumları 09 Aralık 2022, Cuma KOÇ Partnerinizle yaşama potansiyeliniz olan fikir çatışmalarına karşı dikkatli olun. Kavga etmemek ve anlayışlı...
- 7 Aralık günlük burç yorumları 07 Aralık 2022, Çarşamba KOÇ Aşk hayatınızda özellikle geçmişten dönüşlerin söz konusu olduğu bu dönemde bu dönüşleri iyice incelemeli...
- 15 Aralık günlük burç yorumları
- 13 Aralık günlük burç yorumları
- 11 Aralık günlük burç yorumları
- 9 Aralık günlük burç yorumları
- 7 Aralık günlük burç yorumları
- 6 Aralık günlük burç yorumları
- 5 Aralık günlük burç yorumları
- 4 Aralık günlük burç yorumları
- 2 Aralık günlük burç yorumları
- 1 Aralık günlük burç yorumları