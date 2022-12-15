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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 15 Aralık 2022, Perşembe

15 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Duygusal konulardaki yükleriniz sağlığınız açısından sizi zorlayabilir.
Pozitif bir süreç karşılıyor gelecekte sizleri, affetmek, detox yapmak ve yüklerden arınmak önemli.

BOĞA
Mesleki konularda başarılarınızın arttığı bir dönemdesiniz.
Yardımseverlik dengesini iyi ayarlamanız enerjinizi daha verimli kullanmanıza vesile olacaktır.

İKİZLER
Belirli kalıplarınız dahilindeki konularda tartışmaktan kaçınmak isteseniz de arkadaş çevrenizde gündeme gelerek endişelenmenize sebebiyet verebilir.

YENGEÇ
Mesleki konularda başarılı olsanız da aşk hayatınızda yanlış kararlar almaya meyilli olabilirsiniz.
Mantıklı olan tutumu sergilemek için çaba göstermeniz önemli.

ASLAN
Hiçbir şey yapmama isteğiniz tavan yapabilir ve etrafınızdaki insanların sürekli sizin yerinize bir şeyler yapmasını isteyebilirsiniz. Bu enerji bunaltıcı olabilir.

BAŞAK
Aşk hayatınıza odaklanırken iş hayatınızdaki fırsatları bekletmeyi tercih edebilirsiniz.
Çözülemeyen problemleri irdelemeyi bıraktığınızda ilişkinize başarı gelecektir.

TERAZİ
Bugünlerde bağ koparmak ve istemediğiniz, artık size hizmet etmeyen toksik ilişkilerden arınmak için oldukça uygun bir gün.
Ruhani yollar izleyebilirsiniz.

AKREP
Ani tepkiler vermemeniz gereken bir gündesiniz özellikle işinizde dingin kalmaya çalışın. Dostlarınız ve sevdikleriniz sizden yardım isteyebilirler.

YAY
Bugünlerde sıkılgan olabilir ve ne istediğinize karar vermekte güçlük çekebilirsiniz.
Hava almak ve dışarıda olmak isteyip çok kısa süre sonra vazgeçebilirsiniz.

OĞLAK
Bir ilişkiye adapte olmaya çalışan Başak'lar motivasyonu mümkün olduğunca sağlayabilirler.
Bu süreci partnerinizle değerlendirin ve herhangi bir şeye zorunlu hissetmeyin.

KOVA
İletişimlerinizde çekiciliğiniz ön planda olacağı için bekar olan Terazi'ler ilişki sahibi olabilir, ilişkisi olan Terazi'ler ise ilişkilerini istedikleri gibi yönlendirebilirler.

BALIK
Kendinizi gizlemek ve siz bir şeyi açık etmeden partnerinizin anlamasını isteyebilirsiniz ancak hislerinizi söylemeniz sizi daha kolay çözüme götürecektir.

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