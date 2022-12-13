13 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Parasal işleriniz ve borçlarınızı ödeme planına sokmak için oldukça uygun bir gün. Borçlarınızı bitirmeli ve dışarıya bağımlılığınızı sonlandırabilirsiniz.



BOĞA

Size katkı sağlayacak konuda alacağınız kararlarda evrensel olarak destekleneceksiniz.

İşiniz için seyahat yapmanız gerekebilir, heyecanlı bir dönemdesiniz.



İKİZLER

İş dengesini sağlayın ve kendinizi üstlerinize karşı verimli ifade edin. İkili ilişkilerde konuşmalarınız farklı anlaşılabilir. Ayrıca partneriniz tarafından kıskanılabilirsiniz.



YENGEÇ

Bazı fikirlerinize arkadaşlarınızı da dahil edebilirsiniz. Herkese şüpheci davranmamaya çalışın, özellikle de partnerinize karşı haddinden fazla şüpheci olmayın.



ASLAN

Bazı problemlere göğüs germeye cesaret ettiğiniz taktirde aşkta romantizm odaklı olabilirsiniz.

Bugünlerde partnerinizle ters düşme ihtimaliniz söz konusu.



BAŞAK

Aşk hayatınızda kararlı ve istikrarlı olmanız gereken bir dönemdesiniz. Partnerinizin sizden anlayış bekleyeceği bugünlerde empati yeteneğiniz oldukça sınanabilir.



TERAZİ

Partneriniz kendisini sizin hayatınızda önemsiz hissedebilir.

Kariyer odaklı tutkularınızın peşinden gidiyordunuz şimdi ikisini de dengeye oturtmaya çalışabilirsiniz.



AKREP

Aşk hayatınızda oldukça başarılı olacağınız ve kırgınlıkların bittiği bir zaman dilimindesiniz. Mesleki konularda da gücünüzü yansıtma fırsatı yakalayabileceksiniz.



YAY

Duygusal konularda oldukça şanslı olacağınız bir gündesiniz.

Partnerinizden göreceğiniz sevgi ve ilgi aynı zamanda affedicilik sizi epey rahatlatacak.



OĞLAK

Hem iş hem de aşk hayatınızda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. İnsanların iyi yönlerine odaklanın ve bugünlerde fazlaca eleştirel olmaktan kaçının.



KOVA

Aşk hayatınızda sorumluluk almaktan çekinmemeniz gereken süreç devam ediyor. Partneriniz istikrarlı bir şekilde ilişkiyi bir adım ileri götürmek isteyebilir.



BALIK

Aşk ilişkiniz ve ilişkinizdeki dengenin sizin için ön planda olduğu bir gündesiniz.

Duygusal konulara yönelirken, işlerinizde yeterince ilgi gösteremeyebilirsiniz.