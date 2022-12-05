KOÇ
Duygusal konularda verimli olabilmek için kendinizi iyi ifade edin. Sizden başka hiç kimse sizin duygularınızı tam olarak anlayamaz, yargı hakkı vermemelisiniz.
BOĞA
Aşk hayatınızda inişli çıkışlı ilişki süreçlerinden geçebilirsiniz.
Partnerinizle yaşadıklarınız problem haline gelebilir. Ancak fevri olmamaya dikkat etmelisiniz.
İKİZLER
Kaynakların ve bereketin artacağı bugünlerde kendinizi bir takım çalışması içerisinde hissedebilirsiniz.
Ailenizden gelecek destek ile yalnız olmadığınızı görebilirsiniz.
YENGEÇ
İlişkisel konularda verimli ve mutlu olacağınız bir gündesiniz.
Maddi konularda dikkatli olmalısınız.
Herkese güvenmemeli eşyalarınıza sahip çıkmalısınız.
ASLAN
İş konusunda en başarılı burçlarından birisiniz. Attığınız her adım sizi başarı ve keyife götürecek ancak aşk hayatınızda aşırı eleştirel tavrınız ilişkiyi zor duruma sokabilir.
BAŞAK
Partnerinizin çok fazla üstüne gidiyor ve tartışmalara açık bir hedef haline gelebiliyorsunuz.
Bu yüzden daha sakin ve akil davranmaya meyil etmeniz gerekmekte.
TERAZİ
Size ilgi gösteren herkese hemen kanmamanızda fayda var. Bazı konularda kulağınıza gelen her şeye hemen sert tepki göstermemeye de özen göstermelisiniz.
AKREP
Partnerinize karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.
Anlayışlı ve pozitif yönünüzü ortaya çıkartmak ilgiyi yeniden üzerinize çekmekte büyük fayda sağlar.
YAY
İş hayatınızda otorite figürleri ile tartışma içerisine girebilirsiniz.
Bu konuda politik ve dikkatli olmanız gerekmekte. Kendinizi ve eksik yanlarınızı fark edin.
OĞLAK
Aile hayatınızdaki çözümler için bazen kontrollü olmak yerine ailenizdeki diğer kişilere de karar vermeyi bırakmak sizlere rahat hissettirecektir.
KOVA
Partnerinize karşı ilgi duyuyor olmanız ilişkinizi toparlamak için yetmeyebilir bu yüzden ihtiyatlı ve hatalı noktalarınızı çözerek ilerlemeniz önemli.
BALIK
Dostlarınıza karşı önem almanız gereken bir gündesiniz.
Arkanızdan gerçekleşebilecek bir dedikodu ya da istemediğiniz bir hadise ile güveniniz sarsılabilir.
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KOÇ
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