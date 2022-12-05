5 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Duygusal konularda verimli olabilmek için kendinizi iyi ifade edin. Sizden başka hiç kimse sizin duygularınızı tam olarak anlayamaz, yargı hakkı vermemelisiniz.



BOĞA

Aşk hayatınızda inişli çıkışlı ilişki süreçlerinden geçebilirsiniz.

Partnerinizle yaşadıklarınız problem haline gelebilir. Ancak fevri olmamaya dikkat etmelisiniz.



İKİZLER

Kaynakların ve bereketin artacağı bugünlerde kendinizi bir takım çalışması içerisinde hissedebilirsiniz.

Ailenizden gelecek destek ile yalnız olmadığınızı görebilirsiniz.



YENGEÇ

İlişkisel konularda verimli ve mutlu olacağınız bir gündesiniz.

Maddi konularda dikkatli olmalısınız.

Herkese güvenmemeli eşyalarınıza sahip çıkmalısınız.



ASLAN

İş konusunda en başarılı burçlarından birisiniz. Attığınız her adım sizi başarı ve keyife götürecek ancak aşk hayatınızda aşırı eleştirel tavrınız ilişkiyi zor duruma sokabilir.



BAŞAK

Partnerinizin çok fazla üstüne gidiyor ve tartışmalara açık bir hedef haline gelebiliyorsunuz.

Bu yüzden daha sakin ve akil davranmaya meyil etmeniz gerekmekte.



TERAZİ

Size ilgi gösteren herkese hemen kanmamanızda fayda var. Bazı konularda kulağınıza gelen her şeye hemen sert tepki göstermemeye de özen göstermelisiniz.



AKREP

Partnerinize karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.

Anlayışlı ve pozitif yönünüzü ortaya çıkartmak ilgiyi yeniden üzerinize çekmekte büyük fayda sağlar.



YAY

İş hayatınızda otorite figürleri ile tartışma içerisine girebilirsiniz.

Bu konuda politik ve dikkatli olmanız gerekmekte. Kendinizi ve eksik yanlarınızı fark edin.



OĞLAK

Aile hayatınızdaki çözümler için bazen kontrollü olmak yerine ailenizdeki diğer kişilere de karar vermeyi bırakmak sizlere rahat hissettirecektir.



KOVA

Partnerinize karşı ilgi duyuyor olmanız ilişkinizi toparlamak için yetmeyebilir bu yüzden ihtiyatlı ve hatalı noktalarınızı çözerek ilerlemeniz önemli.



BALIK

Dostlarınıza karşı önem almanız gereken bir gündesiniz.

Arkanızdan gerçekleşebilecek bir dedikodu ya da istemediğiniz bir hadise ile güveniniz sarsılabilir.