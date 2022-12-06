6 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Partnerinizin anlayışıyla kendinizi mutlu hissedeceksiniz.

Aşk odaklı bir gün olacak ve sevginin sıcaklığının hayatınıza mutluluk ve huzur kattığını göreceksiniz.



BOĞA

Zihinsel dengenizi iyi kurmanız gerekmekte.

Mantıklı karar almak yerine sezgilerinizi de dinleyin.

Kariyer konusunda sağlıklı düşünmeye ihtiyacınız olacak.



İKİZLER

Partnerinize karşı tutumunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda yanlış anlaşılmalar ön plana çıkabilir. Bu sayede kıskançlıklar kavgalara sebep verebilir.



YENGEÇ

Kariyer bağlamında daha fazla çaba göstermeniz gerektiğini fark edebilirsiniz.

Çabalarınızın sizi düzlüğe götüreceğini bilin. Başarıya adım atma sürecindesiniz.



ASLAN

Hayatınızı tasarlarken planlarınızın özgür iradenizden geldiğinden emin olun. Ailevi konularda kendinizi iyi hissedeceğiniz ve rahatlayacağınız güzel haberler alabilirsiniz.



BAŞAK

Dikkatli konuşmanız gereken bugünlerde arkadaşlarınızla alakalı gelişmelere vakıf olabilirsiniz.

Ciddi yön ayrımları bugünlerde hayatınızda gerçekleşebilir.



TERAZİ

Bugünlerde etrafınızda bazı geri dönüşler olabilir, eski sevgilinin dönmesi, eski ortaklıkların tekrar gündeme gelmesi gibi konular dikkatinizi çekebilir.



AKREP

Dostlarınıza karşı dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.

Söylediğiniz sözlerin taşındığı bir dönemdesiniz. Yanlış anlaşılmalar başınızı ağrıtabilir.



YAY

Duygusal konularda açık yürekli olduğunuz kadar iş konularında da risk almaktan çekinmemelisiniz.

Bazen başarısız olsanız da bunlar tecrübeler getirecektir.



OĞLAK

Kendinizi özgüvenli ve başarılı hissedeceğiniz şartlar oluşacak.

Kendiniz ve başarınızın devamlılığı için zekanız ile bir çok problemin üstesinden gelebileceksiniz.



KOVA

Hayatınızda huzurun hakim olduğunu görebilirsiniz.

Maddi ve manevi her konuda bir şey yapmadan olayların sizin yüksek hayrınıza sonuçlandığını görebilirsiniz.



BALIK

Aile ilişkilerinizde bilhassa dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz.

Ani tepkileriniz istemediğiniz kadar büyük tartışmaların gerçekleşmesine sebep olabilir.