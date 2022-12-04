KOÇ
Stresinizi atmak için farklı denemelere yönelebilirsiniz. İkili ilişkilerde yaptığınız kıskançlık ve şüphelerin yersiz olduğunu görünce rahatlayacaksınız.
BOĞA
Etrafınızdakilerle ve kendinizle yarış halinde olabilirsiniz.
Daha sakin bir tutum sergilemeli ve başarı için her gün küçük de olsa bir adım atarak ilerlemelisiniz.
İKİZLER
Etrafınızdakilerle ve kendinizle yarış halinde olabilirsiniz.
Daha sakin bir tutum sergilemeli ve başarı için her gün küçük de olsa bir adım atarak ilerlemelisiniz.
YENGEÇ
Bugünlerde ilişkinizde güzel giden noktalar olacak ve bu noktalarla alakalı söylediklerinizin yanlış anlaşılmaması hususunda dikkatli olmalısınız.
ASLAN
Evlilik kararı almak ve bu tarz ilişkiyi ciddiye götürmek için gereken aksiyonları sağlamak için uygun bir gün. İş hayatınızda dikkatli olmanız gereken bir zamandasınız.
BAŞAK
Duygusal açıdan kendinizi geliştirmek için uygun bir gün ayrıca kişisel bakımınız gibi konular ve diğer estetik konularda aksiyon almak için de uygun bir gün.
TERAZİ
Sabırlı ve sakin kalmayı kendinize telkin etmeyi hatırlayın.
Duygusal konularda mutlu olabilmek için sağ duyulu kalmayı ve empati kurmayı da ihmal etmeyin.
AKREP
Yer yer yaşayacağınız yoğunluk bunaltıcı olsa da emeklerinizin karşılığını görüyor olmak moralinizi oldukça düzeltecek ayrıca maddi refah da verecek.
YAY
Maddiyatla alakalı olarak kendinizi daha güvende hissedeceğiniz ve borçlarınızı bir nebze de olsa ödeyebilme fırsatı yakalayacağınız bir zamandasınız.
OĞLAK
Dönüm noktaları yaşayabileceğiniz bugünlerde cesaretli olmanız gerekmekte.
Ayrıca mantık ve duygularınızı dengeli götürmeniz de yine iyi gelecektir.
KOVA
Alım-satım, kredi çekmek gibi konular için uygun bir gün değil.
Paranızı harcamaktan kaçınmalı ayrıca kariyer konularında da ciddi aksiyonlar almamalısınız.
BALIK
İlişki konusunda anlık yaşadığınız ve hayatınızı değiştirecek konuların tartışmasını ilerleyen günlere bıraktığınız taktirde mutlu ve huzurlu olabileceksiniz.
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KOÇ
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