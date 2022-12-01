1 Aralık günlük burç yorumları
Öfke kontrolüne sahip olmanız mutluluğunuzu sürdürülebilir kılacak. Kuruntu yapmak yerine olayları en sade hali ile sormanız ve cevap almanızda fayda var.
BOĞA
Maddi imkanlarınızın artacağı bir güne giriyorsunuz. Bolluk odaklı bir günde olduğunuz için enerjiniz de yükselecek. Mutluluğunuz çevrenize de yansıyacak.
İKİZLER
Yeniliklere cesaret ile gittiğiniz taktirde başarınız artacak. Sevdiğiniz işi yapmanız sizi daha da cesaretlendirici bir konuma getirebilir. Çalışkanlığınızı arttırabilir.
YENGEÇ
Hayatınızdan çıkarmak istediğiniz kişiler için radikal kararlar alacaksınız.
Ağız dalaşına girmek yerine sessizce gitmek sizlere daha çok yakışacaktır.
ASLAN
Arkadaşlarınızla barışık ve mutlu olacaksınız ancak iş çevrenizde haksızlığa uğrama ihtimaline karşı dikkatli ve ihtiyatlı olun.
Sorumluluklarınızın artacağı bir gün.
BAŞAK
Aşkla alakalı problemlerinizden uzaklaşmak için olgun düşünmeniz gerekmekte. Partnerinizin de denge kurmasına izin vermeniz lazım. Onu dinleyin.
TERAZİ
Düşüncelerinizdeki karmaşaları dikkatli bir şekilde analiz etmeniz gerekmekte.
Bazı ihtiraslarınız hareket etmenizi mümkün kılmayacak kadar fazla olabilir.
AKREP
Geçmişteki hatalarınızı bilgelik fırsatı olarak görebilirsiniz.
Para konularında hem bereketinizin arttığı hem de vizyonunuzun genişlediği bir dönemdesiniz.
YAY
Bir süredir yaşadığınız kaosları atlatma imkanı bulacaksınız.
Özellikle aile ortamı ya da ev içerisindeki pürüzleri maneviyatınız ile atlatabileceksiniz.
OĞLAK
Geçmişinizin geleceğinizi değiştireceği planlar yapmak ile meşgulsünüz. Bu yüzden daha iyi hissetmek için kararların sizden geleceğine emin olmalısınız.
KOVA
Hayatın bir doğası olarak problemler öğrenmek ve deneyimlemek için karşınıza çıkacaktır.
Geri çekilmek yerine bu sorundan nasıl bir ders alacağınıza odaklanın.
BALIK
Hayatınızla ilgili radikal kararlar alabilirsiniz. Daha sosyal hissedeceğiniz bu günlerde eğitim odaklı konularda da başarılı olabileceksiniz.
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