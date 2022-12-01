Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 01 Aralık 2022, Perşembe

1 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Öfke kontrolüne sahip olmanız mutluluğunuzu sürdürülebilir kılacak. Kuruntu yapmak yerine olayları en sade hali ile sormanız ve cevap almanızda fayda var.

BOĞA
Maddi imkanlarınızın artacağı bir güne giriyorsunuz. Bolluk odaklı bir günde olduğunuz için enerjiniz de yükselecek. Mutluluğunuz çevrenize de yansıyacak.

İKİZLER
Yeniliklere cesaret ile gittiğiniz taktirde başarınız artacak. Sevdiğiniz işi yapmanız sizi daha da cesaretlendirici bir konuma getirebilir. Çalışkanlığınızı arttırabilir.

YENGEÇ
Hayatınızdan çıkarmak istediğiniz kişiler için radikal kararlar alacaksınız.
Ağız dalaşına girmek yerine sessizce gitmek sizlere daha çok yakışacaktır.

ASLAN
Arkadaşlarınızla barışık ve mutlu olacaksınız ancak iş çevrenizde haksızlığa uğrama ihtimaline karşı dikkatli ve ihtiyatlı olun.
Sorumluluklarınızın artacağı bir gün.

BAŞAK
Aşkla alakalı problemlerinizden uzaklaşmak için olgun düşünmeniz gerekmekte. Partnerinizin de denge kurmasına izin vermeniz lazım. Onu dinleyin.

TERAZİ
Düşüncelerinizdeki karmaşaları dikkatli bir şekilde analiz etmeniz gerekmekte.
Bazı ihtiraslarınız hareket etmenizi mümkün kılmayacak kadar fazla olabilir.

AKREP
Geçmişteki hatalarınızı bilgelik fırsatı olarak görebilirsiniz.
Para konularında hem bereketinizin arttığı hem de vizyonunuzun genişlediği bir dönemdesiniz.

YAY
Bir süredir yaşadığınız kaosları atlatma imkanı bulacaksınız.
Özellikle aile ortamı ya da ev içerisindeki pürüzleri maneviyatınız ile atlatabileceksiniz.

OĞLAK
Geçmişinizin geleceğinizi değiştireceği planlar yapmak ile meşgulsünüz. Bu yüzden daha iyi hissetmek için kararların sizden geleceğine emin olmalısınız.

KOVA
Hayatın bir doğası olarak problemler öğrenmek ve deneyimlemek için karşınıza çıkacaktır.
Geri çekilmek yerine bu sorundan nasıl bir ders alacağınıza odaklanın.

BALIK
Hayatınızla ilgili radikal kararlar alabilirsiniz. Daha sosyal hissedeceğiniz bu günlerde eğitim odaklı konularda da başarılı olabileceksiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 1 Aralık günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA