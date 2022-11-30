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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 30 Kasım 2022, Çarşamba

30 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk hayatınızda başarıyı yakalayamadığınızı hissetmenizin temel nedeni aynı hataları yapmanız olacak. Geçmiş karmalarınız tekrar gündeme gelebilir.

BOĞA
Aşk hayatınızda başarıyı yakalayamadığınızı hissetmenizin temel nedeni aynı hataları yapmanız olacak. Geçmiş karmalarınız tekrar gündeme gelebilir.

İKİZLER
Aşk hayatınızdaki istikrarlı gidişat sizi memnun edecek.
Nezaketiniz sınanabilir ancak en kontrollü burçlardan biri olarak kolayca olayların üstesinden gelebilirsiniz.

YENGEÇ
Yalnız olan Yengeç'ler aşk hayatınızda yeni gelişmelere açık olabilirsiniz.
Karşı cinsin ilgisini çekiyorsunuz ve bunu oldukça belirgin bir şekilde fark edebilirsiniz.

ASLAN
Hayattan garanticilik bekleyen sizler, değişken olaylar karşısında ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz.
Sürecin geçici olduğunu hatırlayın, bu maneviyatınızı da yükseltecektir.

BAŞAK
Aşk konusunda ne istediğinizi bilseniz de iş konusunda karşınıza çıkacak yeni fırsatlar kafanızı karıştırabilir.
Bu yüzden düşünerek karar vermeniz önemli olacak.

TERAZİ
Sizler de bugünlerde konsantrasyon problemi çeken gruplardansınız.
Sürekli dalgınlık yaşayabiliyor, çoğu zaman işe bile odaklanamayabiliyorsunuz.

AKREP
Hayatınızın eskiye oranla daha neşeli olduğu bir döneme giriyorsunuz. Üzerinizdeki bazı kasvetler üzerinizden kalkacak. Bu şekilde nefes almış hissedeceksiniz.

YAY
Hayatın akışının sizlerle uyumlu olduğu keyifli bir gün geçireceksiniz.
Aldığınız kararlar başarıya ulaşabilir, ayrıca şans sizden yana olabilir.

OĞLAK
Duygusal konularda beklentileriniz fazla olabilir. Partnerinize karşı açık olun ve onun da size karşı açık olmasını bekleyin ancak sınırlarınızı bilerek kararlar alın.

KOVA
Yanlış yerde susup yanlış yerde tepki göstermek gibi bir durumunuz olabilir.
Buna dikkat ederseniz özellikle kariyerinizde olumlu gelişmeler vaat edebilirsiniz.

BALIK
Mesleki konularda başkalarının sizden akıl aldığı ve fikirlerinize saygı duyulan bir döneme giriyorsunuz.
Bu sizi mutlu edecek ve başarılı hissettirecek.

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