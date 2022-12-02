2 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

İfadelerinizin net olduğu bir güne girebilirsiniz. Aşk hayatınızda bazı şeylerin kıymetini bilerek hareket ettiğinizde ilişkinizi daha hızlı şifalandırabilirsiniz.



BOĞA

Bu aralar verdiğiniz sözleri tutmadığınızı fark edemiyorsunuz.

Yeni farkındalıklar için düşünmeniz gereken bir gün içerisinde olabilirsiniz.



İKİZLER

Değişimi sevmeyen sizler bugünlerde beklenmedik düşüncelere kapılabilir, sorumluluklarınızı unutarak eğlenmeye ve boş vermişliğe yönelebilirsiniz.



YENGEÇ

Bugünlerde düşüncelerinizi ifade ederken cümlelerinizi dikkatli seçmeli, fevri çıkışlardan kaçınmalısınız.

Aşk hayatınızda ilerleme kat ettiğinizi görebilir.



ASLAN

Bugünlerde garanticiliğe yöneldiğiniz yöneliyorsunuz.

Bilinçli gelişmeyen durumlar bile sonunda iyi bir gelecek tasarlayacak olaylara dönüşmekte.



BAŞAK

Son zamanlarda küçük ama mutlu edici ve iyilik doğurucu sonuçları olacak niyetleriniz için uygun bir gün. İfadelerinizi dikkatli seçmekte fayda var.



TERAZİ

Bu aralar hayatınızda farklılık yaratmak için küçük şeylerden başlamanız gerekmekte.

Her gün gelişiminize bir tuğla ekiyor ve bu şekilde ilerliyorsunuz.



AKREP

Bugün bazı duygularınızı dışa vurabilirsiniz.

Yazmak için çok uygun bir günde olacaksınız.

Size farklı gelen tüm hislerinizi kelimelere dökmelisiniz.



YAY

Son günlerde değişken isteklerinizle başa çıkmak kendiniz için bile zor olabilir. Hayatı olduğu gibi yaşamak ve kendinizi kısıtlamamak tam size göre.



OĞLAK

Bugünlerde arkadaş çevrenizde oluşabilecek olası dedikodu ve yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz.

Hayatınızda laf kalabalığı olacak bir güne girebilirsiniz.



KOVA

İletişim yeteneklerinizin güçlendiği bir gündesiniz. İş konularında bu size şans getirirken özel hayatta bencil ve fazla konuşkan hissi yaratabilir.



BALIK

Zamanınızı etkin kullandığınız bir güne giriyorsunuz. İşinizde sözleşmeler gündeme gelebilir ve düşünme zamanı bulmakta zorlandığınız için çekimser kalabilirsiniz.