24 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Son zamanlarda sizi kusurlarınızla bile seven ve kabul eden kişileri bulduğunuzda süreciniz uzun sürüyor. Bugünlerde doğru kişiyi bulmaya yatkınsınız.



BOĞA

İlişki ve sosyal ortamda sizden gelen bazı eksiklikleri akıcı üslubunuz ile kontrol altına alabileceksiniz hatta kafa karışıklığı yaratabilirsiniz.



İKİZLER

Sizlerle ilgilenen çok olsa da konsantrasyonunuzun odağında işiniz ve uğraşılarınız olacağı için önünüzü pek göremeyebilirsiniz. Zamanınızı dengede geçirin.



YENGEÇ

Bugünlerde kurumsal konularda başarınız sarf ettiğiniz çaba ve özgüveniniz ile doğru orantıda olacak. Kadersel etkileri de fark edeceksiniz.



ASLAN

Maddi konuları hayatınızın önceliği haline getirdikçe paranın elinizden kaçtığını görebiliriniz. Formül haline getirilmiş bir hayat sizi bir tatmin etmeyebilir.



BAŞAK

Kalbinizin sesini dinlemek için zaman ayırın ve oradan gelen fikirleri hayatınıza entegre edin.

Maddi beklentilerinizin yükseleceği günler yaşamaktasınız.



TERAZİ

Sabit kalmak yerine hayatın bir miktar sizi savurmasına izin verin böylelikle ilhamınız ve mutluluğunuz artacaktır. Maddi konularda bereketleneceksiniz.



AKREP

Maddi konularda kendinizi diğerlerine yardım ederken bulabilirsiniz ancak yine de mantıklı sınır çerçevesinde kalmanız çok önemli olacak.



YAY

Bugünlerde kendinizi ve arkadaş çevrenizi kötü olaylardan korumak için çaba sarf ederseniz gün sonunda rahat olacaksınız ve gururlu hissedeceksiniz.



OĞLAK

Kendinize dinlenmek için zaman ayırmanız iyi gelecektir. Aile ilişkilerinin kıymetini anlayabileceğiniz bazı olaylar yaşama ihtimaliniz oldukça yüksek olacak.



KOVA

İnsanlar bugünlerde sizin samimiyet ve güveninizi sarsmak için bazı denemeler yapabilirler ancak yine de siz net çizginiz ile tarafınızı koruyabileceksiniz.



BALIK

Aşk hayatınızda kendinizi ifade ederken kibirliymiş gibi bir imaj çizebilirsiniz. Yokluk bilinci hissettiğiniz bazı konular da akşam saatlerinde gün yüzüne çıkabilir.