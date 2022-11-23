23 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Sorunlarınızı çözmek için başkalarının destekelerini alın ancak onların fikirlerini birebir uygulamaya çalışmayın. Özgün bir hayat yaşamak size en çok yakışandır.



BOĞA

Aşk konusunda ve yeni projelerde kendinizi gösterebilirsiniz.

Evrenin desteğini fark etmeniz ve şükürleriniz durumu daha verimli ve kolay hale getirecektir.



İKİZLER

Aşk konusunda çaresiz hissedebilirsiniz.

Hayatınızı mümkün olduğunca bütün olarak değerlendirmeli, iyi olana şükür edip kötü olanı şifalandırmalısınız.



YENGEÇ

Bu aralar söylediklerinizin dikkate alınması için çaba gösteriyor olsanız da bugün karşınıza sizi işinizde yetersiz hissettirecek kişiler çıkabilir.



ASLAN

Kendinize koyduğunuz kısıtlamalar ve fazlaca realistik bakış açınız bazen kariyerinizin önündeki en büyük engel olabiliyor. Maddi konularda zorluk çekebilirsiniz.



BAŞAK

Bugünlerde stresle başa çıkabilmenin yolu beslenmenizi düzenlemenizden geçiyor. Aşk hayatınızda kısıtlanmış hissedebileceğiniz bir gündesiniz.



TERAZİ

Çok fazla sorunla boğuşmanız gerekebilir, aldığınız kararları istikrarla sürdürürken sağlığınızla problem yaşamadan yumuşak geçişler yapmanızda fayda var.



AKREP

Duygusal konularda dostlarınızdan fikirsel destek almanız, onlara güvenmeniz çok önemli olsa da kimseyi dayanak olarak görmemeniz önemli olacak.



YAY

Bugünlerde insanları sorgulayarak onları daha çok köşeye sıkıştırarak ilerlemek ve bazı konularda haklılığınızı kanıtlamak istiyor olabilirsiniz.



OĞLAK

Kendinize "ama"lar oluşturduğunuz bazı konularda "ama"ları ortadan kaldırarak hareket edebilecek güç ve isteğinizin olduğunu fark edebilirsiniz.



KOVA

Bugünlerde bir noktada bu doğru olsa da ve kişisellik ön planda olsa da biri ile hayat birleştirmek sorumluluk gerektirir. İyi düşünmeniz lazım.



BALIK

Radikal karar alma düşüncesi içine girerseniz o kararı ilerleyen günlere bırakmanız faydanıza olacaktır. Sosyal olarak mutlu olacaksınız.