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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 22 Kasım 2022, Salı

22 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Yıldızınızın parladığı bugünlerde iş çevrenizde, isteğiniz ölçüsünde bir şöhret elde edebilirsiniz. İşinizi ne kadar iyi yaptığınızın görülmesi sizi de güler yüzlü yapabilir.

BOĞA
Bugünlerde hayatınızın kontrolünü elinizde tutmak için radikal kararlar almanız gerektiğini fark edebilirsiniz. İşinizde güvenilirliğinizi kanıtlayabileceksiniz.

İKİZLER
İş hayatınızda özellikle bir erkek vesilesi ile atacağınız bir adım başarılı sonuçlanabilir.
Çevrenizdekilerin fikirlerini önemseyin.

YENGEÇ
Fazla harcamak yerine ihtiyacınız olanı bilmeli, ona göre hareket etmelisiniz.
Duygusal açıdan da ne istediğinizi bilerek hareket etmeniz çok önemli.

ASLAN
Olaylara dengeli yaklaşma unsuruna sahip olabilmeniz çok önemli. Kusursuz bir sakinlik size iyi gelse de sonrasında çok büyük tepkiler verebiliyorsunuz.

BAŞAK
Aşk hayatınızla alakalı konularda başarılı bir gün sizi bekliyor. Duygusal konularda yakaladığınız başarı size motivasyon kaynağı olarak da geri dönecek.

TERAZİ
Bugünlerde eğer yolculuk yapmak istiyorsanız, taşınma niyetiniz varsa ya da iş seyahati gerçekleştirecekseniz oldukça uygun bir gündesiniz.

AKREP
Dostlarınıza ve sevdiklerinize tutucu ve korumacı davranabilirsiniz.
Bu yüzden öncelikle kişilerin kendi kaderlerini yaşaması gerektiğini hep hatırlayın.

YAY
Her gün küçükte olsa bir adım atmaya niyet edin ve planlamanızı yapın.
Yapacağınız her planlamada destek alabilecek ve şanslı hissedeceksiniz.

OĞLAK
Hayatınıza yeni insanlar katılabilir. Bu kişiler konusunda sezgilerinize güvenmelisiniz ve onları anlamaya çalışmalısınız. Bugün analitik zekanız ön plana çıkabilir.

KOVA
Emeklerinizin karşılığını aldığınız bir gündesiniz. Birikime geçebilir, maddi anlamda önceki günlere oranla daha bolluk içerisinde hissedebilirsiniz.

BALIK
Bugünlerde hayatınızın merkez noktasında kendinizi güçlendirmek ve rakiplerinizden daha iyi olmak olabilir. Azimli olmak sizler için daha verimli.

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