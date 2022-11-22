22 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Yıldızınızın parladığı bugünlerde iş çevrenizde, isteğiniz ölçüsünde bir şöhret elde edebilirsiniz. İşinizi ne kadar iyi yaptığınızın görülmesi sizi de güler yüzlü yapabilir.



BOĞA

Bugünlerde hayatınızın kontrolünü elinizde tutmak için radikal kararlar almanız gerektiğini fark edebilirsiniz. İşinizde güvenilirliğinizi kanıtlayabileceksiniz.



İKİZLER

İş hayatınızda özellikle bir erkek vesilesi ile atacağınız bir adım başarılı sonuçlanabilir.

Çevrenizdekilerin fikirlerini önemseyin.



YENGEÇ

Fazla harcamak yerine ihtiyacınız olanı bilmeli, ona göre hareket etmelisiniz.

Duygusal açıdan da ne istediğinizi bilerek hareket etmeniz çok önemli.



ASLAN

Olaylara dengeli yaklaşma unsuruna sahip olabilmeniz çok önemli. Kusursuz bir sakinlik size iyi gelse de sonrasında çok büyük tepkiler verebiliyorsunuz.



BAŞAK

Aşk hayatınızla alakalı konularda başarılı bir gün sizi bekliyor. Duygusal konularda yakaladığınız başarı size motivasyon kaynağı olarak da geri dönecek.



TERAZİ

Bugünlerde eğer yolculuk yapmak istiyorsanız, taşınma niyetiniz varsa ya da iş seyahati gerçekleştirecekseniz oldukça uygun bir gündesiniz.



AKREP

Dostlarınıza ve sevdiklerinize tutucu ve korumacı davranabilirsiniz.

Bu yüzden öncelikle kişilerin kendi kaderlerini yaşaması gerektiğini hep hatırlayın.



YAY

Her gün küçükte olsa bir adım atmaya niyet edin ve planlamanızı yapın.

Yapacağınız her planlamada destek alabilecek ve şanslı hissedeceksiniz.



OĞLAK

Hayatınıza yeni insanlar katılabilir. Bu kişiler konusunda sezgilerinize güvenmelisiniz ve onları anlamaya çalışmalısınız. Bugün analitik zekanız ön plana çıkabilir.



KOVA

Emeklerinizin karşılığını aldığınız bir gündesiniz. Birikime geçebilir, maddi anlamda önceki günlere oranla daha bolluk içerisinde hissedebilirsiniz.



BALIK

Bugünlerde hayatınızın merkez noktasında kendinizi güçlendirmek ve rakiplerinizden daha iyi olmak olabilir. Azimli olmak sizler için daha verimli.