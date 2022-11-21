21 Kasım günlük burç yorumları
Başlangıçlar için uygun bir gün.
Bedensel olarak da kendinizle ilgilenmeniz gereken bugünde çevrenizdeki karşı cinsin dikkatini hemen çekebilirsiniz.
BOĞA
Manevi yönününüzün arttığı, psişik hassasiyetinizin geliştiği, çevrenize dair farkındalığınızın arttığını derinden hissedebileceğiniz bir gündesiniz.
İKİZLER
İşleriniz potansiyel olarak gelişecek ve geleceğe dair güven verecek. Aile konularında kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, ailenize yettiğinizi göreceğiniz bir gündesiniz.
YENGEÇ
Maddi kaynaklarınızın genişlediği, bolluk bereket içerisinde hissettiğiniz günlere adım atıyorsunuz.
Kolay çalışabileceğiniz çalışma ortamınız da gerçekleşecek.
ASLAN
Dışarda olmak ve etrafı seyretmek, kendi hayatınız dışındaki hayatları gözlemlemek sizlere iyi gelip kendi problemlerinizden uzaklaştıracaktır.
BAŞAK
Birkaç küçük aksaklığın üst üste gelmesi ile beraber hemen moralinizi bozmamalı ya da hedeflerinizden vazgeçmemelisiniz.
Hayat iniş ve çıkışlara sahiptir
TERAZİ
Hayatınızda daha somut ve sizi değişime uğratacak adımlar atmanın zamanı geldi. Bu yüzden tecrübeleriniz ile adımlarınızı sağlamlaştırabilirsiniz.
AKREP
Cesur bir siz, beraberinde özgüvenli bir tutum ve başarı getirecektir.
Aşk hayatınızdaki bağlantı cesaretli cümleleriniz ve içinizden geçenleri söyleyerek arttırabilirsiniz.
YAY
Kararlarınızın kalbinizden geldiğine emin olmanız gereken bir gündesiniz.
İş konularında mümkün olduğunca içinizden geldiği gibi yol almaya çalışmalısınız
OĞLAK
Kendinizi ya da başkalarını suçlamak bugün genel konunuz olabilir bu yüzden kendinize zaman ayırmalı ve duyarlılıklarınıza saygı göstermelisiniz.
KOVA
İş ve sosyal hayat odakları stresli durumlar geçirmiş olmanızdan ötürü su veya toprakla vakit geçirmek, yalnızlığa zaman ayırmak size iyi gelecektir.
BALIK
İnsanlara hayır diyememe durumundan dolayı kendinizi zor durumda bırakabilirsiniz.
Mümkün olduğunca tutamayacağınız sözler vermemeye özen gösterin.
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