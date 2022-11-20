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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 20 Kasım 2022, Pazar

20 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Hayatınızla ilgili güçlü kararlar almanızı gerektiren bir dönemden geçiyorsunuz.
Bu süreçler zorlayıcı olsa da güçlenmeniz ve başarılı olmak için önemli olacak.

BOĞA
Hayatınızın zorlu dönemlerinin geride kaldığı bir haldesiniz.
Daha olumlu ve verimli bir süreç geçirebilmek için olaylara iyi niyetli bakmanızda fayda var.

İKİZLER
Hayatınızdan bazı durumlarda bazı kişileri çıkarmanız yeni başlangıçlar yapmanız açısından önemli. Size iyi gelmeyen kişilerle bağınızı koparmalısınız.

YENGEÇ
Sizden küçüklerle iletişimde bulunabileceğiniz bir gündesiniz.
Çocukların sevgi dolu neşesini görmek, bir parkta oturmak için iyi bir gün.

ASLAN
Bugünlerde adalet arayışı içerisinde olabilirsiniz.
İnsanların size adil davranmadığını düşünerek kendinizi sert bir dille ifade edebilirsiniz.

BAŞAK
Bugünlerde içinizde sevdiklerinize yardım etme isteği çokça olabilir. Yaratacağınız iyi karmalar ilerleyen günlerde iyilik olarak dönecektir.

TERAZİ
Bugünlerde istediklerinizle alakalı çevrenizden destek görebilirsiniz. Üşengeç mizacınıza tezat olarak işlerin çoğunu kendiniz yapmanız gerekebilir.

AKREP
Yaratıcı fikirler sizi zorlu durumlardan kurtarabilir. İlham perileriyle aranızdaki kapıların açıldığı günlerde daha keyifli hissedebilirsiniz.

YAY
Etrafınızdakilerin kısıtlayıcı tutumlarından rahatsız olabilirsiniz. Hayatı eğlenceye alıp problemlerinizi paylaşmaktan bir adım geri durmalısınız.

OĞLAK
Herkese faydanızın dokunduğu şu günlerde derin bir nefes almalı ve kendinizin ne istediğine odaklanmalısınız.
Başkalarından yardım almaktan çekinmeyin.

KOVA
Bu aralar belli başlı konularda başarı elde ettiğiniz bugünlerde bunu sürdürmek için sabırlı olmanız gerekmekte. Çabanız karşılıksız kalmayacaktır.

BALIK
Bazı durumlarda bir vazgeçme isteği duyabilirsiniz. Özellikle mesleki veya hayallerinizle alakalı konularda direnmeye yorulabilir ve vazgeçmek isteyebilirsiniz.

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