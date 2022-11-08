KOÇ
Aşk hayatınıza önem vererek işi aksatmak ya da işe tamamen meşgul olup sevdiklerinizi bir kenara bırakmak gibi durumlarınızı görerek dengelemeniz çok önemli.
BOĞA
Niyet, dilek ve isteklerinizi sesli dile getirmek ayrıca gelen yardımlar hakkında da bilinçli ve kabulde olmanın önemli olduğu bir güne gireceksiniz.
İKİZLER
Liderlik özellikleriniz ön plana çıkabilir. İş ya da aile hayatınız olsun, organizasyonları sizin yapmanız istenebilir ya da fikrinizi alarak hareket etmek isteyebilir.
YENGEÇ
Araştırma, öğrenme, içinde yaşadığımız gezegenle alakalı daha çok bilinç sahibi olmak gibi konular sizi daha verimli hale getirebilir. Çekiciliğiniz artıyor.
ASLAN
Etrafınızdakilerle empati kurabilmek gibi bir yeteneğiniz var.
Bu yeteneğinizi iş alanında kullandığınızda patronunuzu çözebilir ve huzurlu ortam sağlayabilirsiniz.
BAŞAK
Size zararlı gelen olaylarda inat için takılmak size zarar verecektir. İntikam almak yerine evrensel akışa teslim edip ruhsal olarak almanız gereken dersi almalısınız.
TERAZİ
Duygusal açıdan olaylara bakmak, daha çok sevgi verme, yargılardan özgürleşmek için uygun bir gün.
Küslükleri bitirmek için atacağınız adımlar size iyi gelecek.
AKREP
Kendinizi güçlendirmek ve başkalarına bağımlılığınızı bitirmek için uygun bir gün.
Gücünüzü arttırmak, duygusal olarak da iyi gelmeyeni saptamak önemli olacak.
YAY
Hayatta bir şeylere çok kolay bağlanmayan sizler, bir kez bir kişi ya da hedefe bağlanırsanız kitlenebiliyor ve saplantı haline getirebiliyorsunuz.
OĞLAK
Bedeninize girecek besinin ne kadar yaşam enerjisi verdiği doğru besinler ile beslendiğinizde titreşiminiz yükselecek, geri kalanlar da yavaşça yoluna girecek.
KOVA
Sizler de diğer sevgiyle alakalı konulara odaklanma içerisine girebilirsiniz. Koşulsuz sevmek, sevgiyi yaymak ve güler yüzlü olmak bugün genel konunuz.
BALIK
Son günlerde sinirleriniz kontrol etmekte zorluk çeken halinizden bir nebze uzaklaşmak için topraklanmak, tuzlu su ile temas etmek size iyi gelebilir.
8 Kasım günlük burç yorumları
KOÇ
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