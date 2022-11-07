KOÇ
Aşk hayatınızda verimli olabilecek sonuçlar doğması için partnerinize de görev vermeniz gerekmekte.
Aşkta şanstan ziyade akılcılık ön planda olacak.
BOĞA
Sezgileriniz ve aklınızla ortak paydada buluşarak kendinizi en güzel şekilde kollayabilecek, bu durumda da başarıyı kendinize sağlayabileceksiniz.
İKİZLER
Partnerinizin istek ve tavırları sessiz kalma isteğinizi arttırabilir.
Bu durumdan uzaklaşmak adına ne istediğinizi bilmek ve sade bir dille ifade etmek önemli.
YENGEÇ
Bu aralar ilişkisi rutine bağlamış Yengeç'ler ilişkilerini bugünlerde hareketlendirebilirler.
Daha paylaşım odaklı bir ilişki sizi sosyal olarak da efektif etkileyebilir.
ASLAN
Duygularınızı ifade etmekte zorluk çekebilirsiniz.
Zorluk getiren konularda başarısız olma korkusu ile geri planda kalabilirsiniz. Cesaretli olma hali size başarı verir.
BAŞAK
İlişkiniz yok ise beğendiğiniz kişiden geri bildirim alabilirsiniz.
İlişkiniz var ise partneriniz yoğun ilgi hissettirerek sevgi duygusunu derinden tatmanızı sağlayabilir
TERAZİ
Eski partnerinizin dönüşü sizde zafer, başarı hissiyatı yaratacak.
Bu durumu etik dışı kullanmamanız gerekmesi ile beraber, gücünüzü olumlu yönde kullanmaya çalışın.
AKREP
Sevginizi de sinirinizi de çok ani gösterebilir bu şekilde partnerinizi korkutabilirsiniz.
Sakin adım atmanız aşk ve profesyonel yaşamınızda sizi mutlu edecek.
YAY
Aşk hayatınızda kendinizi gizlediğiniz ve partnerinize kendinizi ifade edemediğiniz bir süreçtesiniz. Bu durum ilişkinizi çıkmaza sokabilir.
OĞLAK
Kariyer bağlamında fikir değiştirmenize sebep olacak olaylar yaşayabilirsiniz. Gittiğiniz yönü değiştirerek farklı ve yeteneklerinize daha uygun kararlar alabilirsiniz.
KOVA
Bugünlerde arkadaşlarınız ve ailenize karşı korumacı bir tutum sergileyebilirsiniz.
Bu durum hoşa gideceği gibi kısıtlayıcı haliniz yer yer zorlayıcı olabilir.
BALIK
Daha verimli bir bir aşk hayatı için sosyal ve bireyselliği ön plana koymanız gerekmekte.
İstediğiniz anlayışı karşınızdaki kişiye de tanımanız gerekmekte.
7 Kasım günlük burç yorumları
KOÇ
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- 6 Kasım günlük burç yorumları 06 Kasım 2022, Pazar KOÇ Bugünlerde çocuklar ve kardeşleriniz ile ilgileneceksiniz. İkili ilişkilerinizde sakin kalmalısınız. Bazı...
- 5 Kasım günlük burç yorumları 05 Kasım 2022, Cumartesi KOÇ Evlilik, nişan gibi konularda aksiyon almak için oldukça uygun bir gün. İlişkisi olan Koç'lar partnerleri...
- 3 Kasım günlük burç yorumları 03 Kasım 2022, Perşembe KOÇ Partnerinizle zıt düşündüğünüz konular olabilir, böyle durumlarda karşılıklı saygı çok önemli, aradığınız...
- 1 Kasım günlük burç yorumları 01 Kasım 2022, Salı KOÇ Bugünlerde nazar almak gibi durumlar söz konusu olabilir bu yüzden ufak kazalara karşı dikkatli olmalısınız....
- 31 Ekim günlük burç yorumları 31 Ekim 2022, Pazartesi KOÇ Yeteneklerinizi keşfedebilir ve yeteneklerinizin üzerine çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Destek alacağınız...