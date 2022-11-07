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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 07 Kasım 2022, Pazartesi

7 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk hayatınızda verimli olabilecek sonuçlar doğması için partnerinize de görev vermeniz gerekmekte.
Aşkta şanstan ziyade akılcılık ön planda olacak.

BOĞA
Sezgileriniz ve aklınızla ortak paydada buluşarak kendinizi en güzel şekilde kollayabilecek, bu durumda da başarıyı kendinize sağlayabileceksiniz.

İKİZLER
Partnerinizin istek ve tavırları sessiz kalma isteğinizi arttırabilir.
Bu durumdan uzaklaşmak adına ne istediğinizi bilmek ve sade bir dille ifade etmek önemli.

YENGEÇ
Bu aralar ilişkisi rutine bağlamış Yengeç'ler ilişkilerini bugünlerde hareketlendirebilirler.
Daha paylaşım odaklı bir ilişki sizi sosyal olarak da efektif etkileyebilir.

ASLAN
Duygularınızı ifade etmekte zorluk çekebilirsiniz.
Zorluk getiren konularda başarısız olma korkusu ile geri planda kalabilirsiniz. Cesaretli olma hali size başarı verir.

BAŞAK
İlişkiniz yok ise beğendiğiniz kişiden geri bildirim alabilirsiniz.
İlişkiniz var ise partneriniz yoğun ilgi hissettirerek sevgi duygusunu derinden tatmanızı sağlayabilir

TERAZİ
Eski partnerinizin dönüşü sizde zafer, başarı hissiyatı yaratacak.
Bu durumu etik dışı kullanmamanız gerekmesi ile beraber, gücünüzü olumlu yönde kullanmaya çalışın.

AKREP
Sevginizi de sinirinizi de çok ani gösterebilir bu şekilde partnerinizi korkutabilirsiniz.
Sakin adım atmanız aşk ve profesyonel yaşamınızda sizi mutlu edecek.

YAY
Aşk hayatınızda kendinizi gizlediğiniz ve partnerinize kendinizi ifade edemediğiniz bir süreçtesiniz. Bu durum ilişkinizi çıkmaza sokabilir.

OĞLAK
Kariyer bağlamında fikir değiştirmenize sebep olacak olaylar yaşayabilirsiniz. Gittiğiniz yönü değiştirerek farklı ve yeteneklerinize daha uygun kararlar alabilirsiniz.

KOVA
Bugünlerde arkadaşlarınız ve ailenize karşı korumacı bir tutum sergileyebilirsiniz.
Bu durum hoşa gideceği gibi kısıtlayıcı haliniz yer yer zorlayıcı olabilir.

BALIK
Daha verimli bir bir aşk hayatı için sosyal ve bireyselliği ön plana koymanız gerekmekte.
İstediğiniz anlayışı karşınızdaki kişiye de tanımanız gerekmekte.

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