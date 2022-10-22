22 Ekim günlük burç yorumları
Sevginizi başkalarıyla da paylaşıp onlara ilgi gösteriyorsunuz.
İkili ilişkilerde tartışmaya dikkat etmeniz gerek. Sevginin de dengesi kurularak yaşanması gerekmekte.
BOĞA
Şansınızın açık olacağı bugünlerde neleri hayatınızda istediğinize gerçekten dikkat etmelisiniz.
Düşünce biçiminizin değişmesi hayatınızı da değiştirecektir.
İKİZLER
Sizden ilgi bekleyen kişiler bugünlerde tekrar su yüzüne çıkarak kendilerini belli edebilirler. Bu durumda sizin de anlayışlı ve sevgi dolu olmanız önem kazanacak.
YENGEÇ
Aşk hayatınızda fırsat vermeye yönelebilirsiniz.
Bazı güzelliklerin söz konusu olacağı bugünlerde iş ve kariyer meselelerini de aksatmamanızda fayda olacaktır.
ASLAN
Meslek konusunda kendinizi geliştirmeye hevesli olabilirsiniz.
Kariyer odağından ziyada kendinizi olabilecek en iyi seviyeye getirmek genel konunuz olabilir.
BAŞAK
Bugünlerde duygularınızı gizlemeniz gerektiğini hissettiğiniz bir gün olabilir.
Sizler de etrafınızdaki kişiler için arabulucu konumuna gelebilirsiniz.
TERAZİ
Etrafınıza karşı çok duyarlı olacak, herkesin yardımına koşmak isteyeceksiniz. Ancak yine de iyi niyetinizin kullanılma ihtimaline karşı dikkatli olun.
AKREP
Kendi yaşınıza yakın kişilerle yapacağınız aktiviteler size iyi gelebilir. Sosyalleşmek adına atacağınız adımlar çevrenizin genişlemesine sebep olabilir.
YAY
Etrafınızdaki kişilerin anlayışınıza ihtiyacı olabilir. Bu sebepten bugün ortamın dengesini kuran, güler yüzlü olan, çözüm üreten tarafın siz olması beklenebilir.
OĞLAK
Aşk hayatınızda mutluluk verici gelişmeler olabilir. Duygusal konularda bugünlerde enerjinizi en çok ilişkinizi yapılandırmak için kullanmak isteyebilirsiniz.
KOVA
Bir süredir etrafınızda olan problemleri göz ardı etmeden dikkatlice çözmeye çabaladığınız için artık kendinizi düzlüğe çıkmış hissedebilirsiniz.
BALIK
Yalnızsanız aşk bulabilirsiniz, ilişkiniz varsa hareketlenmesine vesile olabilirsiniz.
Özellikle problemli ilişkisi olan Balık'lar çözüm yoluna gidebilir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 21 Ekim günlük burç yorumları 21 Ekim 2022, Cuma KOÇ Borçlarından kurtulan Koç'lar bereketlerinin keyfi ile bugünlerde kazandıkları parayı istekleri doğrultusunda...
- 20 Ekim günlük burç yorumları 20 Ekim 2022, Perşembe KOÇ İlişkilerinizde partnerinizi de düşünerek hareket edeceksiniz. Kararınız her zaman pozitif yönde olmayabilir. Net...
- 19 Ekim günlük burç yorumları 19 Ekim 2022, Çarşamba KOÇ Kararlı ve güçlü bir tutum sergilemek elinizde yeter ki olaylar arasında empati kurmayı alışkanlık haline...
- 18 Ekim günlük burç yorumları 18 Ekim 2022, Salı KOÇ Fırsatları kovalamak için oldukça uygun bir gün. İstediğiniz iş ile görüşebilir ya da yapmak istediğiniz mesleğe...
- 17 Ekim günlük burç yorumları 17 Ekim 2022, Pazartesi KOÇ Aşk hayatınızda kendinizi ifade etmekte güçlük çekeceğiniz bir gündesiniz. Büyük tartışma ya da konuları...