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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 21 Ekim 2022, Cuma

21 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Borçlarından kurtulan Koç'lar bereketlerinin keyfi ile bugünlerde kazandıkları parayı istekleri doğrultusunda mutlu hissetmek için harcayabilirler.

BOĞA
Bugün aile ve yakın arkadaşlarla geçireceğiniz gün size verim katacak. Hiç beklemediğiniz bir sorunun cevabı beklemediğiniz yerden gelebilir.

İKİZLER
Kalp kırıklıklarınızı bir kenara atıp yenilenmeyi de arzu edebilirisiniz.
Söz konusu yenilik hayatınızın hangi alanına nüfus ederse o alana iyilik getirecek.

YENGEÇ
Keyfinizin artacağı sosyalliğin sizi mutlu edeceği günler içerisindesiniz. Bekar olan Yengeç'ler flört edebilir ancak ciddi ilişkiye adım atmak istemeyebilirler.

ASLAN
Yaşam rutininizi değiştirebilir, hayatınıza hareket katabilirsiniz.
Aşk hayatınızla ilgili aksiyonlar almanız da bazı konularda değişiklikler yapmanızdan geçebilir.

BAŞAK
Sosyal hayatınızda ve ailenizle olan ilişkilerinizde cümlelerinize dikkat etmeniz çok önemli. İletişim kopukluğu kaynaklı bazı konular gündeme gelebilir.

TERAZİ
Son günlerde ilişkilerinizde biraz ne istediğinizi bilmediğiniz bir döneme girebilirsiniz. Partner isteyebilir fakat yalnız zaman geçirmeye meyledebilir.

AKREP
Bugünlerde hayatınıza yenilik almak için uygun bir zamandasınız.
İşinizi değiştirmek istiyorsanız oldukça keyifli bir iş bulabilirsiniz arayışınızı tekrar başlatın.

YAY
Kariyer hedeflerinizde oldukça verimli adımlar atabileceğiniz günlerdesiniz ancak ikili ilişkilerde partnerinizin tavırları adeta sinirlerinizi sınayabilir.

OĞLAK
Son zamanlarda iş konularında başarılı olmanızla beraber üzerinize yüklenen sorumluluklar da artabilir bu da gereksiz iş yükü almanıza vesile olabilir.

KOVA
Seyahat konuları sizin için gündeme gelebilir. Yeni şeyler denemek konusundaki hevesiniz çok yüksek.
Üşengeçliğinizi de aştığınızı hissedeceksiniz.

BALIK
Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek gezegen hareketleri maddi konularda risk almamanız hususunda uyarıcı. Mümkün olduğunca kredi kullanmayın.

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