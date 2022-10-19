19 Ekim günlük burç yorumları
Kararlı ve güçlü bir tutum sergilemek elinizde yeter ki olaylar arasında empati kurmayı alışkanlık haline getirebilin. Duygusal ani çıkışlara dikkat etmelisiniz
BOĞA
Bugünlerde dostluk kurmak sizin için olumlu sonuçlar doğuracaktır. Arkadaş canlısı olmayı pek istemeseniz de yeni çevreler hayatınızda oluşabilir.
İKİZLER
Aşk hayatınızda karakterinizi ön plana çıkarmanız ilişkinize olumlu boyut getirebilir ancak işinizde inatlaşmanız üstlerinizin pek hoşuna gitmeyebilir.
YENGEÇ
Bedeninizin enerjisini dengelemek için bilinçli hareket etmeniz ruhunuza neşe getirecek. Enerjiniz özellikle çalışma arkadaşlarınızın da dikkatini çekebilir.
ASLAN
Kendi şartlarınızı en iyisi haline getirmek için zeka ve sezgilerinizi kullanın. Parayı iyi yönetebileceğiniz bir gündesiniz. Birikime başlamak için uygun bir gün.
BAŞAK
İlişkisi olan Başak'lar kıskançlığa maruz kalabilirler. Yalnız Başak'lar ise seçenekler arasında kararsız kalabilirler. Kariyer planlaması yapmak için uygun bir gün
TERAZİ
Aşk konusunda partnerinize empati ile yaklaşmaya çalışın, eleştirel tavrınız partnerinizin kırılmasına sebep olabilir. Aile ilişkilerinizde huzur bulacağınız bir gün.
AKREP
Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bırakmanız gerekenler bugünlerde tekrar meydana gelebilir.
Karar alırken iyi düşünüp pişman olmamaya dikkat edin.
YAY
Partnerinize güvenmeyi öğrenin duygusal çalkantılar sizi yorgun düşürebilir.
Eleştirel bakışınızı değiştirmenizde yerinde olacak.
Aşk bazen fedakarlık isteyebilir.
OĞLAK
Aşk hayatınızda isteklerinizi yerine getirmek için çaba harcamanız gerekebilir.
Partnerinizle uyum sağlamak için isteklerinizden feragat etmeniz gerekebilir.
KOVA
Maddi konularda uzun süredir beklediğiniz şeyler kolaylıkla elinize geçebilir.
Elinize geçecek parayı akılcı harcamanızda fayda var, birikime bile geçebilirsiniz.
BALIK
Küçük olaylar geleceğe dair tedirginlik verse de üstesinden gelmenin yolunu bulacaksınız. Davranışlarınız etrafınızdakilerin sempatisini arttıracak.
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