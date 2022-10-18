18 Ekim günlük burç yorumları
Fırsatları kovalamak için oldukça uygun bir gün. İstediğiniz iş ile görüşebilir ya da yapmak istediğiniz mesleğe geçme adımları ile meşgul olabilirsiniz.
BOĞA
Bu hayatın sizin olduğu fikrini her zaman göz önünde bulundurun.
Ailenizden gelecek tepkimelere akılcı bir tutum sergilemenizde fayda var.
İKİZLER
Aşk konusunda en şanslı burçlardan birisiniz. Eski partnerinizden alacağınız haber ve pişmanlık uyarısı bugün gününüzü oldukça hareketlendirebilir.
YENGEÇ
Hayallerinizi gerçekleştirecek gerekli şartlara sahip olabilmek için çok desteğe ihtiyacınız var. Bir iş yerinde statü değişikliği için çevre edinmeniz şart.
ASLAN
İş ve kariyer konularında etrafınızda olanların farkında olun. İnsanların sizin hakkınızdaki düşüncelerini keşfetmek sizi çok daha başarılı bir noktaya götürebilir.
BAŞAK
Bugünlerde sağlıkla alakalı konularda geçiştirme yapmamanızda fayda var.
Eğer bir sağlık sıkıntısı yaşıyorsanız mutlaka doktora başvurmanızda fayda var.
TERAZİ
Duygusal konularda bilinmez bir sürece adım atabilirsiniz bu da sizi tedirgin edebilir.
Pişman olacağınız fevri kararlar almamaya özen göstermeniz gerekmekte.
AKREP
Maddi konularda problem çekebilirsiniz.
Kaynakların yetersizliği süreci uzatacağı için harcamalarınızı minimuma indirerek ve süreci rahat geçirebilirsiniz.
YAY
Partneriniz sizden anlayış isteyebilir ve bir dereceye kadar bunu başarabilirsiniz.
Belli bir noktadan sonra gerginlik gerektirecek durumlar yaşanabilir.
OĞLAK
Bu aralar maddi konularda olacak bir süreçle alakalı başarı yaşayabilirsiniz. Kariyer meselelerinde üstlerinizden destek almak istiyorsanız çok uygun bir süreçtesiniz
KOVA
Düşman diye nitelendirebileceğiniz kişiler varsa, uzaklaşmak için sesli olarak niyetinizi dile getirmeniz gerekmekte. Üslubunuzu sertleştirmekte sakınca yok.
BALIK
Partnerinizin doğru aday olup olmadığını sorgulamanız gereken durumlarda net fikir elde etmek için, düşünce ve hareketlerini iyi incelemeniz gerekmekte.
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