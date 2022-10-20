KOÇ
İlişkilerinizde partnerinizi de düşünerek hareket edeceksiniz.
Kararınız her zaman pozitif yönde olmayabilir.
Net karar alabilmek ve bunu dile getirebilmek olacak.
BOĞA
Tatil ve gezmek size çok iyi gelebilir.
Hayatı daha dolu geçirmek için sosyalleşebilir ya da mevcut dostlarınızla eğlenmeyi tercih edebilirsiniz.
İKİZLER
Unutamadıklarınız tekrar su yüzüne çıkarak düşünmenize neden olabilir. Ancak yine de bırakmanız gerekenler için biraz daha çaba göstermeniz gerekmekte.
YENGEÇ
Zamanı efektif kullanmanız gereken bir gündesiniz. Yetişmeniz gereken yerler olabilir. Başarıyı beraberinde getirecek hareket hali sizlere çok iyi gelecektir.
ASLAN
Sağlık problemleri olan Aslan'lar düzelme ile beraber neşelerini de geri kazanabilirler.
Kendinize olan ilginizin artacağı bir gün. İş stresine karşı önleminizi alın.
BAŞAK
İşinizi kendiniz halletmek sizin tarzınız olsa da bugünlerde hayatınıza değişimin girmesine izin verebilirsiniz.
Aşktan yana anlayışınız ölçüsünde şanslı bir gün.
TERAZİ
Bugünlerde bereketiniz artabilir ancak çalışma hızınız da değişebilir. Bu süreçte gelebilecek fazla yeme isteğine karşı dikkatli olmanızda fayda var.
AKREP
Sevdiklerinizin bazı söylemleri ve beklentileri sizlere ağır gelebilir ve ters düşebilirsiniz. Orta yolu bulan ve dengeleyen unsur olma fırsatı yakalayabilirsiniz.
YAY
Uzmanlık alanınıza girmeyen yeni konulara yönelebilirsiniz.
Bu şekilde hem kendinizi geliştirme fırsatı yakalayabilir hem de sosyalleşebilirsiniz.
OĞLAK
Partneriniz size ilgi göstererek ve sizi anlamaya çalışarak sizi mutlu edebilir. İlişkiniz yardımlaşma odaklı olacak ve birbirinizi arkadaş gibi anlama fırsatı yakalayabileceksiniz.
KOVA
Sizler de sağlık sorunlarını çözme ve şifa odaklı gruplardansınız.
Fiziksel sorunlar değil sizi üzen manevi konuları da şifalandırmakta istekli olabilirsiniz.
BALIK
Araştırma ve öğrenme konularında başarılı, aynı zamanda öncü bir gün sizler için. Yeni bir hobi ya da kitaba başlamak istiyorsanız doğru karar alabileceksiniz.
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KOÇ
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