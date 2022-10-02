2 Ekim günlük burç yorumları
Bugünlerde herhangi bir şeye çok fazla bağlanmaya yatkın olabilirsiniz.
Bu özellikle aşk ilişkileriniz açısından problem ve tehlike arz edebilir.
BOĞA
Endişe ve streslerinizin sizi rahatsız ettiği bir günde olabilirsiniz.
Her neyi dilerseniz dileyin hayatın güzelliklerini hissetme fırsatı yakalayabileceksiniz.
İKİZLER
Aile konuları bugünlerde gündeminizde derin bir yere sahip olabilir. Ailenizle çıkacağınız seyahatler, keyifli zamanlar için oldukça uygun bir gün.
YENGEÇ
Kendinizi iyi hissetmeniz için insanların da sizin iyi yönlerinizi görmesine ihtiyacınız olabilir. Kusurlarınızı kapatmak isteyebilir, bu yönde çaba harcayabilirsiniz.
ASLAN
Kusurlarınızı ön planda tutmak yerine yapabilirliklerinizi göstermeye çalışın.
Aşk ilişkilerinde partnerinizle alakalı olarak almanız gereken durumlar olabilir.
BAŞAK
Varmak istediğiniz, ya da zaten gelmiş olduğunuz yeri isteyen insanlar kendilerini belli ederek su yüzüne çıkabilirler, mesleki konularda tedbirli olun.
TERAZİ
Problemleri spiritüel bakış açısı ve içsel deneyiminiz ile bırakmayı öğrenerek yola devam edebilirsiniz.
Sosyal ortamlarda bulunmayı tercih etmeyebilirsiniz.
AKREP
Sevmek ve sevilmek gibi şanslar elde edeceksiniz zira hayattan keyif almanızın temel unsuru da bu bu yüzden gününüz oldukça güzel ve keyifli geçecek
YAY
Hayattan alacağınız keyfin arttığı bugünlerde sosyalleşmek ve diğer aktiviteleri gerçekleştirmek için kendinize zaman ayırın. Yeniliklere açık olun.
OĞLAK
Kusurlarınızı görmezden gelen bir partner size gerçekten özel hissettirecek, eğer yalnız iseniz yeni biri ile tanışma hatta flörtleşme ihtimaliniz çok muhtemel.
KOVA
Var olan bir miktar paranız, az bile olsa bitmediğini görerek mutlu olabilirsiniz.
Yakın arkadaşlarınızın desteğini alacağınız bir gündesiniz.
BALIK
Eğer imkanınız varsa alacağınız şeyleri ilerleyen günlere bırakmanızda fayda var. Bugün bir miktar harcamalarınızdan kısabilirsiniz ancak sonrası ferahlık.
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