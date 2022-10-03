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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 03 Ekim 2022, Pazartesi

3 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk hayatınızı daha tutkulu hale getirmek adına ilişkinize hareket katabilirsiniz ayrıca sanatsal organizasyonlara iştirak etmek için de uygun bir gün.

BOĞA
Aşk hayatınızda kendinizi iyi hissetmeyeceğiniz durumlar olabilir.
Olayları tek taraflı yargılamak yerine partnerinizle empati kurmaya çalışın.

İKİZLER
Telepatik yollu, aklınızdan geçen şeylerin gerçekleştiğini görebilirsiniz, ruhsal tabanlı sorularınızın yanıt bulduğunu görebilir, içinizi huzur ile doldurabilirsiniz.

YENGEÇ
Kendinizi çok mutlu ve huzurlu hissettiğiniz bugünlerde sevecek ve sevileceksiniz.
Aşk hayatınızda olumlu gelişimler ve verimli adımlar söz konusu.

ASLAN
Yaratıcılık, hayattan keyif alma gibi konularda ön plana çıkabilirsiniz. Elinize geçecek fırsatları fark ederek değerlendirdiğiniz taktirde başarı sizden yana.

BAŞAK
Maddi olanak ve refahınızın artacağı bir gündesiniz. Özellikle iş fırsatı bekleyen Başak'lar bugünlerde bir kadın vasıtası ile başarılı işlere imza atabilirler.

TERAZİ
Hayatınızla ilgili kritik kararlar almanız gerekebilir. İnsanlarla olan ilişkilerinizi yeniden düzenleyebilir, kendinizi bu bağlamda yenilenmiş hissedebilirsiniz.

AKREP
Seyahat ve diğer konularda özgürlüğünüzün artacağı bir gündesiniz. Maddi veya manevi plan yaparken özgür ve mutlu hissedeceğiniz bir gündesiniz.

YAY
Aşk hayatınızda derin paylaşımların yaşanacağı bir gündesiniz.
Sevdiğiniz şeyleri yapma imkanı bulabilirseniz kendinizi gösterebilir ve başarılı olabilirsiniz.

OĞLAK
Yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun ve etrafınızdaki kişilerin asıl niyetini anlamak çaba gösterin. Fark etmeden savunmaya geçiyor olabilirsiniz, kendinizi dinleyin.

KOVA
Etrafınızdaki stresin bir miktar azalacağı ve hayattan keyif alacağınız bir gün olabilir. Aşk hayatınızda ise yeni tanışmalar ve yakınlaşmalar söz konusu olabilir.

BALIK
Fiziksel olarak öz güvenli ve güçlü hissedeceğiniz bugünlerde özellikle işinizde problemleri yok eden kişi konumuna gelerek kariyerinizin önünü açabilirsiniz.

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