6 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

Özgürlüğünüzün 3. şahısların etkisi ile kısıtlandığını hissedebilirsiniz.

Kararınızı alma hakkına sahip olduğunuzu hatırlatın.

Anlayışla karşılayacaklardır.



BOĞA

Özel veya devlet kanalı ile aldığınız eğitimler kişisel gelişimine de etki edecek. Tanışacağınız kişilerle kaliteli bağlantılar kurabilmeniz mümkün.



İKİZLER

Sevmek değerli bir hazine olduğundan insanları kolay hayatınızdan çıkartamıyorsunuz.

Size yanlışı olanları tolere etmek gibi bir hataya düşebilirsiniz.



YENGEÇ

İş konusunda güler yüz ve tatlı dilin büyük geçerliliği olduğunu bilerek hareket etmek size günden keyif almanıza epey yardımcı olacak.



ASLAN

Zamandan tasarruf etmeniz gerekmeden emin adımlarla gün içi bütün niyetlerinizi gerçekleştirebileceksiniz.

Verdiğiniz sözleri tutma zamanı.



BAŞAK

İşlerizdeki durağanlık sabit yapınızı etkileyerek sizi daha da üşengeç bir konuma sokabilir.

Karar almak için uygun bir gün olmayacak.



TERAZİ

Alışkanlıklarınızdan kolay kolay vazgeçmek istemiyorsunuz ancak hayatın değişimden ibaret olduğunu göz önünde bulundurun.



AKREP

Bazı kalıp düşüncelerinizi esnetmeniz gereken durumlar olabilir. Hayatınıza oldukça neşe ve anlayış getirecek. Alışık olmadığınız şeyler deneme vakti.



YAY

Sürüncemede kalan işler tekrardan gündeme gelebilir.

Fiziksel olarak yorulmasanız bile zihinsel olarak meşgul olacağınız günlerdesiniz.



OĞLAK

Konsantrasyon problemi yaşayabileceğiniz bugünlerde ikili ilişkilerde partnerinizi suçlamaya yönelebilirsiniz.

Olaylara bakınca sorun olmadığını göreceksiniz.



KOVA

Çok yönlü düşünme yeteneğinizle içine girdiğiniz ruh hallerinden iradenizle çıkabileceksiniz ve evren sizi farkındalık düzeyinizce destekleyecek.



BALIK

Tezahür gücünüzün artacağı bugünlerde sorumluluklardan kaçmayacak ancak istemediğiniz şeyleri de yapmayarak dengede kalabileceksiniz.