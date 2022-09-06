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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 06 Eylül 2022, Salı

6 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Özgürlüğünüzün 3. şahısların etkisi ile kısıtlandığını hissedebilirsiniz.
Kararınızı alma hakkına sahip olduğunuzu hatırlatın.
Anlayışla karşılayacaklardır.

BOĞA
Özel veya devlet kanalı ile aldığınız eğitimler kişisel gelişimine de etki edecek. Tanışacağınız kişilerle kaliteli bağlantılar kurabilmeniz mümkün.

İKİZLER
Sevmek değerli bir hazine olduğundan insanları kolay hayatınızdan çıkartamıyorsunuz.
Size yanlışı olanları tolere etmek gibi bir hataya düşebilirsiniz.

YENGEÇ
İş konusunda güler yüz ve tatlı dilin büyük geçerliliği olduğunu bilerek hareket etmek size günden keyif almanıza epey yardımcı olacak.

ASLAN
Zamandan tasarruf etmeniz gerekmeden emin adımlarla gün içi bütün niyetlerinizi gerçekleştirebileceksiniz.
Verdiğiniz sözleri tutma zamanı.

BAŞAK
İşlerizdeki durağanlık sabit yapınızı etkileyerek sizi daha da üşengeç bir konuma sokabilir.
Karar almak için uygun bir gün olmayacak.

TERAZİ
Alışkanlıklarınızdan kolay kolay vazgeçmek istemiyorsunuz ancak hayatın değişimden ibaret olduğunu göz önünde bulundurun.

AKREP
Bazı kalıp düşüncelerinizi esnetmeniz gereken durumlar olabilir. Hayatınıza oldukça neşe ve anlayış getirecek. Alışık olmadığınız şeyler deneme vakti.

YAY
Sürüncemede kalan işler tekrardan gündeme gelebilir.
Fiziksel olarak yorulmasanız bile zihinsel olarak meşgul olacağınız günlerdesiniz.

OĞLAK
Konsantrasyon problemi yaşayabileceğiniz bugünlerde ikili ilişkilerde partnerinizi suçlamaya yönelebilirsiniz.
Olaylara bakınca sorun olmadığını göreceksiniz.

KOVA
Çok yönlü düşünme yeteneğinizle içine girdiğiniz ruh hallerinden iradenizle çıkabileceksiniz ve evren sizi farkındalık düzeyinizce destekleyecek.

BALIK
Tezahür gücünüzün artacağı bugünlerde sorumluluklardan kaçmayacak ancak istemediğiniz şeyleri de yapmayarak dengede kalabileceksiniz.

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