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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 05 Eylül 2022, Pazartesi

5 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Manevi konularda kendinizi mutlu edecek enerjiyi bulabileceksiniz.
Kendinizi herhangi bir sebebe bağlı kalmadan huzurlu hissetmek size iyi gelecek.

BOĞA
Kalbinizden geçen aşkla alakalı niyetlerin gerçek olacağı zaman dilimindesiniz.
Dilediğinize dikkat edin. Enerjisel kapılar çok açık olacak.

İKİZLER
Bugünlerde ailevi konularda destek görmek sizi mutlu edeceği gibi aynı zamanda kendi içinizde de radikal karar alma cesaretini bulabileceksiniz.

YENGEÇ
Enerjiniz sizi ruhsal olarak başkalarına yardım etmeye itecek. Aile ve dostluk ilişkilerinde başkalarının iyiliğini düşünme potansiyeliniz ortaya çıkabilir.

ASLAN
Zamanı verimli geçirmekte zorlanacağınız bugünlerde keyfinizi yerine getirmek için sevdiğiniz şeyler yapmaya daha çok zaman ayırmaya çalışın.

BAŞAK
Bu aralar evli olan Başak'lar ev içerisindeki pozitif enerjiyi dengede tutmak için bilinçli çaba göstermek ve alttan almak durumunda kalabilir.

TERAZİ
Bugünden başlayacak enerjisizlik hali önümüzdeki günlerde tıkanlıklık olarak yansıyabilir. Mümkün olduğunca tatil formatında geçirebilirsiniz.

AKREP
Duygusal konularda kapanmamış tartışmalar tekrar gün yüzüne çıkabilir.
Unutmamanız gereken konu kırıcı olmamaya dikkat etmenizdir.

YAY
Kusurlarınızı gizlemek hatta mümkünse değiştirmek elinizde. Bu yüzden özellikle kişisel gelişiminizde çaba göstermek sizi başarıya götürecektir.

OĞLAK
Aşk konusunda egonuzu bir kenara bırakıp istek ve ihtiyaçlarınızın farkındalığı ile hareket ederseniz partneriniz de kendisini size açabilir.

KOVA
Karar alırken topluluğu ilgilendiren bir konu varsa onların seslerini duyarak hareket edebilirsiniz bu yüzden de seveniniz ve dostunuz çoğalabilir.

BALIK
Her şeyden kolayca vazgeçebilmek için kurban rolüne girmeye meyiliniz olabilir.
Tutulma etkilerinin sizdeki bir üşengeçlik tezahürü olacak sadece.

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