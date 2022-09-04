4 Eylül günlük burç yorumları
Son zamanlarda gücünüzü hissettiğiniz ve hayır demeyi öğrendiğiniz bir gün olabilir. İç potansiyelinizin sizi götürdüğü noktalar size iyi gelecek.
BOĞA
Hesapta olmayan atışmalar gündeme gelse de aslında çıkarcı insanları hayatınızdan temizleyerek potansiyelinizi ortaya çıkartabilirsiniz.
İKİZLER
Hayatınızda her açıdan kendinizi zirvede hissedeceğiniz günlerdesiniz. Bir hedefe doğru ilerlerken beklenmedik bir destek görebilirsiniz.
YENGEÇ
Sizden daha iyi hayatı olan kişilere elinizde olmayarak imrenebilirsiniz. Evren kendi gücünüzü kullanma potansiyelinizi teste tabi tutabilir.
ASLAN
Bugünlerde eviniz, aileniz ve sevdikleriniz odaklı bir yaşam tutumu benimseyebilirsiniz.
Özelikle ikili ilişkilere olan ilginiz ön plana çıkacak.
BAŞAK
Zamanınızı yenilikle iyileştirmek üzere harekete geçerek değerlendirebilirsiniz.
Konfor alanınızın dışına çıkmaya cesaret edeceğiniz günlerdesiniz.
TERAZİ
Hayat bir miktar risk içeriyor bu sebepten ötürü de doğru zaman içinde bulunduğunuz zamandır. Bugün sizler eyleme geçmelisiniz.
AKREP
İş toplantısı, açılış, seyahat gibi olası her şey için harekete geçmeniz gereken bir gün olabilir, bugün hiçbir şeye yetişemediğinizi hissedebilirsiniz.
YAY
Sezgilerinizin arttığı bugünlerde etrafınızdaki aura ve enerji alanlarına daha hakim olabilirsiniz. 6. Çakranızı çalıştıracak mantralar dinleyebilirsiniz.
OĞLAK
Paranızın katlandığını gördüğünüz gibi güzel şeyler yaptığınızı da göreceksiniz.
Alışveriş dengesini koruyarak etrafınıza yardım etmek isteyeceksiniz.
KOVA
Hayat size sonsuz olasılıklarını beklemediğiniz yerden gösterebilir. İyi yönde gelişmeler olacağı gibi diğer her seçeneği de değerlendirmeye çalışın.
BALIK
Rakiplerinizi taktir edecek centilmenliği göstermeniz çok önemli olacak. Aşk hayatınızda tutumunuzu değiştirdiğiniz taktirde başarı elde edeceksiniz.
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