2 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde çevrenizdeki insanlardan beklentilerinizi minimum düzeyde tuttuğunuz taktirde kimse sizinle ilişkisinde hadsizlik yapamayacaktır.



BOĞA

Son günlerde istemsiz tepkiler verebileceğiniz bazı konularda kendinizi keşfetme ve anlamlandırma gibi derin fırsatlar yakalayabileceksiniz.



İKİZLER

Sizlerle ilgilenen çok olsa da konsantrasyonunuzun odağında işiniz olacağı için önünüzü göremeyebilirsiniz. Zamanınızı dengede geçirin.



YENGEÇ

Bu aralar kendinizi daha iyi bir düzeye taşımak için göstereceğiniz bilinçli çaba sayesinde yeni kişilerle tanışma ve görüşme durumlarınız olabilir.



ASLAN

Son zamanlarda aşk hayatınızda derin ve hassas bir ruha sahip olduğunuzu görebilen kişilerle seçici bir ilişki yürütebilirseniz şansınız açık olacak.



BAŞAK

Bugünlerde zeka ve iletişim yeteneğinizle ön plana çıkarken aynı zamanda laf cambazlığınız ile de ön plana çıkabilirsiniz. Çevrenizi şaşırtmaya devam ediyorsunz.



TERAZİ

Kendinizi ve arkadaş çevrenizi kötü durumlardan korumak için bir çaba sarf ederseniz gün sonunda rahat olacaksınız ve gururlu hissedeceksiniz.



AKREP

Bugünlerde hırslarınızı geri plana koyup manevi zenginliği tatmak için kendinize zaman ayırın.

Rutin bir hayat sizi bir süre sonra tatmin etmeyebilir.



YAY

Kalbinizin sesini dinlemek için zaman ayırın ve oradan gelen fikirleri hayatınıza entegre edin.

Maddi konularda beklentilerinizin yükselecek.



OĞLAK

Maddi konularda kendinizi diğerlerine yardım ederken bulabilirsiniz ancak yine de mantıklı sınır çerçevesinde kalmanız çok önemli olacak.



KOVA

Son günlerde sabit kalmak yerine hayatın sizi savurmasına izin verin. İlhamınız ve mutluluğunuz artacaktır. Maddi konularda bereketleneceksiniz.



BALIK

Yaratıcılığınızı fark etmeniz hoşunuza gidecek.

Aile ilişkilerinin kıymetini anlayabileceğiniz bazı olaylar yaşama ihtimaliniz oldukça yüksek olacak.