Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 02 Eylül 2022, Cuma

2 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde çevrenizdeki insanlardan beklentilerinizi minimum düzeyde tuttuğunuz taktirde kimse sizinle ilişkisinde hadsizlik yapamayacaktır.

BOĞA
Son günlerde istemsiz tepkiler verebileceğiniz bazı konularda kendinizi keşfetme ve anlamlandırma gibi derin fırsatlar yakalayabileceksiniz.

İKİZLER
Sizlerle ilgilenen çok olsa da konsantrasyonunuzun odağında işiniz olacağı için önünüzü göremeyebilirsiniz. Zamanınızı dengede geçirin.

YENGEÇ
Bu aralar kendinizi daha iyi bir düzeye taşımak için göstereceğiniz bilinçli çaba sayesinde yeni kişilerle tanışma ve görüşme durumlarınız olabilir.

ASLAN
Son zamanlarda aşk hayatınızda derin ve hassas bir ruha sahip olduğunuzu görebilen kişilerle seçici bir ilişki yürütebilirseniz şansınız açık olacak.

BAŞAK
Bugünlerde zeka ve iletişim yeteneğinizle ön plana çıkarken aynı zamanda laf cambazlığınız ile de ön plana çıkabilirsiniz. Çevrenizi şaşırtmaya devam ediyorsunz.

TERAZİ
Kendinizi ve arkadaş çevrenizi kötü durumlardan korumak için bir çaba sarf ederseniz gün sonunda rahat olacaksınız ve gururlu hissedeceksiniz.

AKREP
Bugünlerde hırslarınızı geri plana koyup manevi zenginliği tatmak için kendinize zaman ayırın.
Rutin bir hayat sizi bir süre sonra tatmin etmeyebilir.

YAY
Kalbinizin sesini dinlemek için zaman ayırın ve oradan gelen fikirleri hayatınıza entegre edin.
Maddi konularda beklentilerinizin yükselecek.

OĞLAK
Maddi konularda kendinizi diğerlerine yardım ederken bulabilirsiniz ancak yine de mantıklı sınır çerçevesinde kalmanız çok önemli olacak.

KOVA
Son günlerde sabit kalmak yerine hayatın sizi savurmasına izin verin. İlhamınız ve mutluluğunuz artacaktır. Maddi konularda bereketleneceksiniz.

BALIK
Yaratıcılığınızı fark etmeniz hoşunuza gidecek.
Aile ilişkilerinin kıymetini anlayabileceğiniz bazı olaylar yaşama ihtimaliniz oldukça yüksek olacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 2 Eylül günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA