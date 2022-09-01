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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 01 Eylül 2022, Perşembe

1 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Zamanınızı çalışarak geçirebilirsiniz. Kısa süreli dikkat dağınıklıkları enerjinizi toplamanıza yardım edebilir. Uzun süre sorunlarınızdan kaçmayın.

BOĞA
Hayatta yaratıcılık gerektiren işler size fayda getirebilir.
Kendinizi başarılara hazır ve verimli hissedebilirsiniz. Motivasyonunuz yüksek.

İKİZLER
Sezgilerinizi ve mantığınızı dinlemeyi misyon edinmeniz çok önemli.
Sorumluluklarınızın bilincinde olmak ve başarınıza başarı katmak gurur verecektir.

YENGEÇ
Olumlu davranmak misyonunuz olursa her bir cümlenizi ilerleyen günlerde hayatınıza çekebilirsiniz.
Neptün etkileşimi size oldukça iyi gelecek.

ASLAN
Finansal konularda alıcı durumda kalmamız önemli.
Çek senet imzalamak, kefil olmak gibi sizden gidecek durumlar için uygun değil.

BAŞAK
Bugün yeni insanlarla tanışmak, bir süredir sosyal medyadan görüştüğünüz kişilere flört bağlamında şans vermek için oldukça uygun bir gün.

TERAZİ
Son zamanlarda enerji ve bereketinizin artacağı bugünlerde arkadaşlarınız arasında kalarak diplomatik hamleler yapmak durumunda kalabilirsiniz.

AKREP
Bu aralar finansal konularda karar almadan önce yardım alın. Eleştiriye de açık olmanız önemli.
Eleştirel fikirlerin iyiliğiniz için olduğunu bilin.

YAY
45 yaş üstü Yay'lar kalp sağlıklarına dikkat ederlerse daha sağlıklı olabilirler.
Bugünlerde kişisel bakım ürünleri almak size çok iyi hissettirebilir.

OĞLAK
Bugünlerde kalbinizin ve mantığınızın dengede çalışacağı bugünlerde kendinizi uzun süredir hissetmediğiniz gibi huzurlu ve tamamlanmış hissedebilirsiniz.

KOVA
Aşk hayatınızda bugünlerde her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir.
Bazı etkileri iyi analiz etmek ve karar vermek için uzak kalmanızda fayda var.

BALIK
Bugünlerde sorumluluk hissettiğiniz kişilere karşı daha dürüst olup onların anlayış sınırlarını da kontrollü bir şekilde keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz.

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