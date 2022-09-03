KOÇ
İlişkinize çevresel faktörlerin müdahil olmasına izin vermek yerine birebir bir ilişki yaşamanız önemli olacak. Bugünlerde çok dedikodu duyabilirsiniz.
BOĞA
Bugün iş hayatınızdaki olumsuzluklara hazırlıklı olmalısınız.
Partnerinize olan sevginizi göstermek için uygun bir gün. Şans ise sizden yana...
İKİZLER
Aşk hayatınızla ilgili konularda ciddi düşünebilir ve partnerinizi biraz ürkütebilirsiniz. İş konularında da stabilize giden olaylar sizi yorabilir.
YENGEÇ
Bir an gergin olup diğer an mutlu hissedebilirsiniz. İç dünyanıza çokça takılarak dışardan gelen etkiler ve doğanın uyumunu hissedemeyebilirsiniz.
ASLAN
Doğanın canlandırıcı enerjisinden destek alırsanız çok güzel geçecek bir gündesiniz.
Mümkünse ayaklarınızı denize sokun ya da topraklanın.
BAŞAK
Çözüm üretmek size terapi gibi gelebilir.
Flört aşamasında görüştüğünüz kişilerin birden fazla olup seçenek bolluğunda olacağınız günlerdesiniz.
TERAZİ
Bugünlerde aşk hayatınızda, aile ilişkilerinizde ve çok yakınlarınızla aranızda daha da derin bir bağ oluşturabileceğiniz bier gündesiniz.
AKREP
Güven kazanmak en büyük artınız.
Kullandığınız cümleler de buna renk katıyor. Sevdiklerinizin mutluluğu da sizin mutluluğunuz oluyor.
YAY
Bugünlerde retro hareketleri ile kaçırdığınız bazı fırsatlar tekrar ayağınıza gelebilir. Tutumunuz yumuşak oldukça çevreniz artmakta.
OĞLAK
Karşılaştığınız insanlar hemen sizinle ilgileniyor ve sıcak bir aura hissediyor. Kendinizi biraz yalnız ve partnerinize bile tam açılamamış hissedebilirsiniz.
KOVA
Aşk hayatınızda sürdürülebilir bir ilişki için mantıklı olmanız gerekmekte. Sürdürülemez olan her ilişkinizle bağınızı koparmaya cesaretli olun.
BALIK
Partnerinizin iyiliğini isterken farkında olmadan sadece onu suçluyormuş gibi görünebiliyordunuz.
Bu yüzden ifadelerinizi daha sade tutun.
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KOÇ
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