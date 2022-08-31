KOÇ
İlişkisel konularda hemen her şeye evet demeden önce iki kez düşünmek sizi yıpranmaya karşı koruyacaktır, sezgileriniz de destek olacaktır.
BOĞA
Ev işleri, dizayn ve arkadaş ziyaretleri için uygun bir gün olacak. Hayatın zorluklarını bir süre de olsa görmezden gelmeniz için evren sizi destekleyecek.
İKİZLER
İş konusunda 'zararın neresinden dönülürse kardır' duruşunuz ile çevrenizdeki kişilere karşı pozitif enerji teşkil edecek ve gün sonunda huzurlu hissedeceksiniz.
YENGEÇ
İşe geç kalmak, buluşmaya gecikmek gibi konular gündeminize dahil olabilir. Maddi gelir gider dengenizi de iyi ayarlamanız hayrınıza olacaktır.
ASLAN
Karar alırken olayların çok yönlü versiyonlarını düşünün ama sezgilerinize de kulak verin. Ancak sesin egodan gelmediğine emin olun.
BAŞAK
Doğada yürümek mutlaka içinizde bulunması gereken alışkanlıklardan.
İş stesini ve gerginliğini doğa yürüyüşleri ile rahatlatmanız mümkün.
TERAZİ
Sürekli birileri ile iletişim kurmak durumunda kalabilirsiniz.
Olayların pozitif ilerleyebilmesi için akışta ve rahat hissetmenizde fayda var.
AKREP
Çocuk parkında biraz zaman geçirerek varlığın yeni ve taze enerjilerini içinizde biriktirerek daha canlı hissedebilir ve evrenden keyif alabilirsiniz.
YAY
Sabah saatlerinde gergin hissedebilirsiniz.
Özellikle bugünlerde çeşitli vaadler duyabilir ve gerçekleşmesi için de çaba gösterebilirsiniz.
OĞLAK
Kalbinizin sesini dinleyerek hareket edin ve fazla verdiğiniz her yerde almaya odaklanarak kendinize hizmetinizi arttırın.
Dengeniz bu şekilde kurulacak.
KOVA
Özellikle aşk konusunda zorladığınız fakat aslında size bir faydası olmadığını gördüğünüz kapıları zorlamaktan vazgeçeceksiniz.
BALIK
Fiziksel olmak zorunlu olmamakla beraber kitap okuma veya meditasyona ayıracağınız zamanlar size çok iyi gelecektir, dinlendirecektir.
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