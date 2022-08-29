29 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

İşinizde mobing gibi olumsuz etkilere maruz kalabilirsiniz.

Herkesle iyi geçinmek zorunda değilsiniz. Nezaketle bunu hatırlatmanız yeterli olacaktır.



BOĞA

Bugün aklınıza gelen fikirler gününüzü kurtarabilir.

İlham ile bağlantıda olacağınız gününüz sizi cesaretli kararlar almaya da teşvik edebilir.



İKİZLER

Akşam saatleriniz dostlarınızın ziyareti ve keyifli bir yemekle güzel bir anıya dönüşebilir. Çünkü bir süredir keyifli bir iletişim ve sohbete ihtiyacınız vardı.



YENGEÇ

Son zamanlarda sizler açısından küslükleri ve kırgınlıkları bitirmek için oldukça uygun.

Neşenizi ve güler yüzünüzü herkes ile paylaşın.



ASLAN

Zoru başarmak için çaba göstereceğiniz bugünlerde mesleki konularda performansınızı sergiledikten sonra evde kalmayı tercih edebilirsiniz.



BAŞAK

İşinizle alakalı olarak strese dayanıklılık, sabır ve neşe özellikleriniz ön plana çıkabilir.

Üstlerinizin gözünde pozitif yönlerinizle var olabilirsiniz.



TERAZİ

Sabrınızın sonucu olarak edindiğiniz kazanımlarınızı kutlayacağınız süreçtesiniz. Eğlenceli doğanız karşı cinsin ilgisini bir şekilde çekebilir.



AKREP

Enerjinizin düşeceği bu günde çalışmak ya da herhangi bir şeye katkı sağlamak istemeyebilirsiniz.

Doğanızdaki yataylık su yüzüne çıkabilir.



YAY

İçinde bulunduğunuz realiteyi değiştirmek adına kararlar almak isteyebilirsiniz. Bunu karakterinizin getirdiği istikrarla değiştirmeniz mümkün.



OĞLAK

Dostlarınızla aranızda anlaşılmazlıklar olabilir. Pişman olacağınız bir cümle kurmamak için dikkatinizi merkezinizde odakta olmanız çok önemli.



KOVA

Kendi kendinizi dinginleştirdiğiniz taktirde duygularınızın kontrolünü elinize alarak enerjinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz.



BALIK

Eski anılarla dolu ev ve iş yerinizi düzenlemek için uygun bir gün. Bağlı olmamanız gereken ne varsa vedalaştığınızda hayatınıza yenilikler girecektir.