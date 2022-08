28 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Bilinçli olmayan fazla yeme hallerini durdurmanız ve sağlıklı tercihler yapmayı istemeniz hayatınızda büyük enerjisel farkındalık getirecektir.



BOĞA

Bazı yolculuk istekleriniz ön plana çıkabilir.

Sürekli yeniliğe açık duruşunuz ile yeni arkadaşlar edinmenin keyfini sürmeniz oldukça muhtemel.



İKİZLER

Kendinize karşı sorumluluklarınızın farkında olmanız yatsa da disiplin konusundaki başarınız da ön plana çıkacak özellikle de meslek konularında.



YENGEÇ

Yaz ayları itibari ile sevdiğiniz konularda araştırmalar yapmaya daha da hevesli oldunuz. Bu da kaçınılmaz olarak özgüveninizi yükseltecektir.



ASLAN

Söyledikleriniz başka yerlere bilinçli olarak çekilebilir ya da yanlış anlaşılabilirsiniz.

Her şartta günün sorumluluğunu almak sizin için önemli olacak.



BAŞAK

Partnerinizin de kendinizin de ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcayacağınız bir gündesiniz.

Öğleden sonranızı bir şeyler öğrenmeye harcayabilirsiniz.



İYİLİK

İyilik yaptığınız kişilerin tavırlarının değişkin olması kendi yapabilirliklerinize güvenmeyi öğretecektir.

Kendinizi iyi hissedebilirsiniz.



AKREP

İş ve aşk konularını birbirine karıştırıp biraz etikten çıkabilirsiniz.

Bu yüzden düşünmek için her zamankinden çok zaman ayırmak size iyi gelecektir.



YAY

Bazı girişimlerinizin beklediğiniz sonucu getirmemesi baskı yaratabilir ancak tekrar denemek için her zaman şansınız olduğunu unutmayın.



OĞLAK

Partnerinize karşı anlayışlı olmanız sizi önemli gelişmelere taşıyacaktır, bu sebepten her zaman durum zorlayıcı olsa da sevgi yolunu seçmek güzeldir.



KOVA

Gergin olmak yerine olayların hayatınızdaki rolünü fark edip öfkeyi güce dönüştürebilirseniz başarılı olmak için bilgece tohumları atabilirsiniz.



BALIK

Aile içi düğün, cenaze ve organizasyon gibi konularda herkes işleri size bırakabilir.

İş konularında da kişisel yetenekleriniz ön plana çıkabilir.