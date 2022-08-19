KOÇ
Beslenme düzeninizde değişiklikler yaparak daha canlı hissedebilirsiniz. Bu canlılık enerjinizi yerine getirecek güzel ve sosyal günler geçirebilirsiniz.
BOĞA
Duygusal yönünüzün artacak ve sevdiklerinizi şaşırtacaksınız.
İnsanlar sempatinizden kolayca etkileniyorlar ve bu da sizi mutlu hissettiriyor.
İKİZLER
Akılcı ilerlemeniz sizi her konuda kurtarıyor ancak partneriniz sizi biraz samimiyetsiz bulabilir. Hayatınıza yenilikler alacaksınız.
YENGEÇ
Her konuda dengeyi oturtacağınız bugünlerde sorunlarınızı çözmek için kendi zekanızı kullanabilir ve böylelikle mutlu olabilirsiniz.
ASLAN
Son zamanlarda içe dönük yaşamak bugünlerde size daha huzurlu gelse de bu aşamada uzun süre kalmak sizi asosyal ve mutsuz biri yapabilir.
BAŞAK
İlişkilerinizde öğrenmek adına en zorlayıcı yolu denemek, sizi güçlendirebilir.
Tutumunuzu bu yönde kullanarak sevdiklerinizin taktirini kazanabilirsiniz.
TERAZİ
Bu aralar aşk hayatınızda yaşadığınız bazı sıkıntılar sizi daha derin bir ruh haline sokarak olaylara çok yönlü bakmanızı sağlayabilir.
AKREP
Aşk ilişkinizde özellikle partnerinizin belirgin değişiklik ve heyecan vaad etmesini isteyebilir ve bu yönde siz de onu harekete geçirebilirsiniz.
YAY
Özellikle işinizin bütün sorumluluğunu üstlenmiş gibi hissedebilirsiniz.
Sorumluluk strese dönüşebilir, dikkatli olmanızda fayda var.
OĞLAK
Aşk hayatınızda duygusal boşluklar arttığı için bir boş vermişlik hissine kapılabilirsiniz.
Partneriniz ile doğruları konuşmanız size iyi gelecektir.
KOVA
Hayatınızda yoğun ve farklı hisler deneyimleyebilirsiniz.
Bu durum sizi güçlendirecektir.
Gücünüzü dikkatli kullanmak size mutluluk verecektir.
BALIK
Sizler bugünlerde en çok aşk ilişkilerinde şanslısınız. Evlilik teklifleri ya da ilişkinizi ciddiyete götürme adımları bugünlerde gelebilir.
19 Ağustos günlük burç yorumları
KOÇ
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