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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 18 Ağustos 2022, Perşembe

19 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Maddi konularda aksaklıklar olsa da sizi mutlu edecek her konuda başarı sahibi olacaksınız.
Bugün ufak ama etkili güzel haberler alabilirsiniz.

BOĞA
Ailevi konularda özellikle akrabalar ile anlaşamadığınızı fakat kendinizi anlaşmaya zorladığınızı fark edebilirsiniz ve bu durum sizi şaşırtabilir.

İKİZLER
Bugünlerde hem sosyalleşmek isteyebilir hem de insani ilişkilerinizde düzeni oturtamayabilirsiniz.
İkilemde kaldığınızda sezgilerinizi dinleyin.

YENGEÇ
İnsanlarla çok yakın olmamayı gönülden talep edebilirsiniz ancak sorumluluklarınıza da fazla tutunmamalısınız. İş ve sosyal yaşamı ayırmalısınız.

ASLAN
İstediğiniz birçok şey olacak ve bir çoğunun da ihtiyacınız olduğuna inanacaksınız.
Bitmek bilmeyen ihtiyaçlarınız sizi maddi sıkıntıya sokabilir.

BAŞAK
Kendinizi tanıyarak ruhsal düzlemde ilerlemelisiniz.
Bunun dışında istikrar gerektiren işleri yapmanız için de oldukça uygun bir gün.

TERAZİ
Son zamanlarda bu kadar kendinize yüklenmekten ve aşırı gururlu olmaktan kaçınmanızda fayda var. Dostlarınızla birbirinize destek olun.

AKREP
Son zamanlarda sevdiklerinize karşı duyduğunuz üzüntülerin sebebini anlatma ve açılma ihtiyacı duyacaksınız. içinizi boşaltacak rahatlayacaksınız.

YAY
Çocukluk günlerinizi ve eski davranışlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Özlediğiniz dostlarınızla bir araya gelmenin yollarını arayacaksınız.

OĞLAK
Bugünlerde kendinizi daha verimli hissetmek için işinizde yaratıcı becerilerinizi ortaya koyabilir ve kişisel olarak insiyatifinizi alabilirsiniz.

KOVA
Bugün kariyer hedeflerinizi başarmak hususunda gösterdiğiniz aktif çaba evrenin de desteği ile sizi bir noktadan diğerine taşıyabilir.

BALIK
Zamanınızı eski partnerinizle ilişkinizi düzeltmeye ayırabilir, günün yüksek enerjisi ve etkin çabanız ile başarı da sağlayabilirsiniz.

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