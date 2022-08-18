19 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Maddi konularda aksaklıklar olsa da sizi mutlu edecek her konuda başarı sahibi olacaksınız.

Bugün ufak ama etkili güzel haberler alabilirsiniz.



BOĞA

Ailevi konularda özellikle akrabalar ile anlaşamadığınızı fakat kendinizi anlaşmaya zorladığınızı fark edebilirsiniz ve bu durum sizi şaşırtabilir.



İKİZLER

Bugünlerde hem sosyalleşmek isteyebilir hem de insani ilişkilerinizde düzeni oturtamayabilirsiniz.

İkilemde kaldığınızda sezgilerinizi dinleyin.



YENGEÇ

İnsanlarla çok yakın olmamayı gönülden talep edebilirsiniz ancak sorumluluklarınıza da fazla tutunmamalısınız. İş ve sosyal yaşamı ayırmalısınız.



ASLAN

İstediğiniz birçok şey olacak ve bir çoğunun da ihtiyacınız olduğuna inanacaksınız.

Bitmek bilmeyen ihtiyaçlarınız sizi maddi sıkıntıya sokabilir.



BAŞAK

Kendinizi tanıyarak ruhsal düzlemde ilerlemelisiniz.

Bunun dışında istikrar gerektiren işleri yapmanız için de oldukça uygun bir gün.



TERAZİ

Son zamanlarda bu kadar kendinize yüklenmekten ve aşırı gururlu olmaktan kaçınmanızda fayda var. Dostlarınızla birbirinize destek olun.



AKREP

Son zamanlarda sevdiklerinize karşı duyduğunuz üzüntülerin sebebini anlatma ve açılma ihtiyacı duyacaksınız. içinizi boşaltacak rahatlayacaksınız.



YAY

Çocukluk günlerinizi ve eski davranışlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Özlediğiniz dostlarınızla bir araya gelmenin yollarını arayacaksınız.



OĞLAK

Bugünlerde kendinizi daha verimli hissetmek için işinizde yaratıcı becerilerinizi ortaya koyabilir ve kişisel olarak insiyatifinizi alabilirsiniz.



KOVA

Bugün kariyer hedeflerinizi başarmak hususunda gösterdiğiniz aktif çaba evrenin de desteği ile sizi bir noktadan diğerine taşıyabilir.



BALIK

Zamanınızı eski partnerinizle ilişkinizi düzeltmeye ayırabilir, günün yüksek enerjisi ve etkin çabanız ile başarı da sağlayabilirsiniz.