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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 20 Ağustos 2022, Cumartesi

20 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
İsteklerinize kavuşmak için öncelikle evrenin mucizelerle dolu olduğunu kabul edin. Sezgileriniz size her alanda başarı sağlayacak güce sahip.

BOĞA
Sağlık alanında kendinize dikkat etmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz.
Stres kaynaklı yiyip içtiklerinize dikkat etmek istemeyebilirsiniz.

İKİZLER
Bugün partnerinizin ilgi ve sevgisi bugünlerde size iyi gelebilir ve sevginin diğer alanlarda da büyük ve güzel etkilerini keşfedebilirsiniz.

YENGEÇ
Sizler uzun yürüyüşlere çıkıp düşüncelerini yaratıcılığa çevirmesi gereken gruptasınız. Zamanınızı sadece dinlenerek değil dengede geçirmelisiniz.

ASLAN
İş arkadaşlarınızla belirgin derecede iyi zaman geçireceksiniz hatta onlarla bu kadar iyi anlaşmak ve kaliteli işler yapmak sizi bile şaşırtacak.

BAŞAK
İşinizde ve sosyal hayatınızda organizasyonu kuran sizler bugünlerde teşrif eden olacaksınız.
Bu durum yüklerinizi atmanıza vesile olabilir.

TERAZİ
Bugünlerde kendinizi enerjik hissedebilirsiniz ancak çevrenizin bu enerjiye uyum sağlayamadığını fark ederek sıkılabilirsiniz.

AKREP
Duygusal konularınızla yüzleşmeniz gereken bir gün.
Olayların artık bittiğini kabul eder ve adeta film gibi izlerseniz bulutlar dağılacaktır.

YAY
Son günlerde sevdiklerinize yardım edin ve bunu istediğiniz kadar, zevkle yapın ancak en çok kendinize sorumlu olduğunuzu unutmayın.

OĞLAK
Anlatın ve paylaşın.
Bu her zaman size iyi geliyor ancak bugünlerde iç dünyanıza dönmüş bir haliniz olduğu için bunu fark etmeyebiliyorsunuz.

KOVA
Bazı istekleriniz, istediğiniz zamanda olmayabilir.
Bu süreçte sabırlı olurken mutlu da olmayı öğreneceksiniz.
Zamanla iyi geldiğini göreceksiniz.

BALIK
Aşk hayatınızda güzel gelişmeler olabilir. Farkında olmadan fazla harcama yapabilirsiniz bu yüzden ihtiyaç listesi oluşturmak size iyi gelecektir.

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