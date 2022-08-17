KOÇ
Bu aralar işinizi severek yaptığınız taktirde her şey bereketleniyor ve bugün bunu daha derinden hissedebilirsiniz.İlerlemenizi hızlandırıyorsunuz.
BOĞA
Son zamanlarda kariyer odaklı planlama yapanlar bugünlerde dikkat çekmek konusunda daha başarılı olacaklar. Çevrenizde gözler üzerinizde olacak.
İKİZLER
Yaşadığınız olayları hızlı analiz ediyor olsanız da sezgilerinizle sevdiklerinize güvenmeniz mutlu olmanız için önemli. Şüphe size zarar veriyor.
YENGEÇ
Uzun bir tatilin ardından istikrar gerektiren bir şeye başlamak için çaba göstereceğiniz bu dönemse sevenlerinizin desteğini alacaksınız.
ASLAN
Son zamanlardaki sert çıkışlarınız yüzünden partneriniz tavrınızdan korkabilir.
Analitik zekanızın yükseldiği dönemi hayrınıza kullanmak isteyeceksiniz.
BAŞAK
Bu aralar herkesle iyi geçinmek için karakterinizden taviz vermeniz gerekmese de sevdikleriniz için fedakarlık yapmanız gerekebilir.
TERAZİ
Son zamanlarda öz eleştiri yapmak yeterli olacaktır. İş hayatınızda planlama yapmak ve plana sadık kalmak için çalışacağınız günler içerisindesiniz.
AKREP
Aileyi ve evi ilgilendiren konularda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Aşk ilişkilerinizde de partnerinizin beklemediğiniz ilgisi ile karşılaşabilirsiniz.
YAY
Aşk meselelerine ciddi yaklaşacağınız bir gündesiniz Bekar Kova'lar aşk konularında daha iyi hissetmek için daha aktif çaba gösterebilirler.
OĞLAK
Bugünlerde sevdiklerinizden alacağınız haberlerle keyfiniz yerine gelecek.
Bereketinizi arttırmak için de çaba göstereceğiniz günlerdesiniz.
KOVA
Sorunlarınızı çözebilmek için kendinize koyduğunuz engelleri zihninizde bitirmeniz gerekiyor.
Arkadaşlarınızın tutumları sizin karakterinizi yüceltir.
BALIK
Son zamanlarda dostlarınız ve sevdiklerinizden destek almak hususunda taleplerini reddedebiliyorsunuz.
Onlara güvenmelisiniz. Sırt çevirmeyin.
17 Ağustos günlük burç yorumları
KOÇ
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