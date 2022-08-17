17 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Bu aralar işinizi severek yaptığınız taktirde her şey bereketleniyor ve bugün bunu daha derinden hissedebilirsiniz.İlerlemenizi hızlandırıyorsunuz.



BOĞA

Son zamanlarda kariyer odaklı planlama yapanlar bugünlerde dikkat çekmek konusunda daha başarılı olacaklar. Çevrenizde gözler üzerinizde olacak.



İKİZLER

Yaşadığınız olayları hızlı analiz ediyor olsanız da sezgilerinizle sevdiklerinize güvenmeniz mutlu olmanız için önemli. Şüphe size zarar veriyor.



YENGEÇ

Uzun bir tatilin ardından istikrar gerektiren bir şeye başlamak için çaba göstereceğiniz bu dönemse sevenlerinizin desteğini alacaksınız.



ASLAN

Son zamanlardaki sert çıkışlarınız yüzünden partneriniz tavrınızdan korkabilir.

Analitik zekanızın yükseldiği dönemi hayrınıza kullanmak isteyeceksiniz.



BAŞAK

Bu aralar herkesle iyi geçinmek için karakterinizden taviz vermeniz gerekmese de sevdikleriniz için fedakarlık yapmanız gerekebilir.



TERAZİ

Son zamanlarda öz eleştiri yapmak yeterli olacaktır. İş hayatınızda planlama yapmak ve plana sadık kalmak için çalışacağınız günler içerisindesiniz.



AKREP

Aileyi ve evi ilgilendiren konularda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Aşk ilişkilerinizde de partnerinizin beklemediğiniz ilgisi ile karşılaşabilirsiniz.



YAY

Aşk meselelerine ciddi yaklaşacağınız bir gündesiniz Bekar Kova'lar aşk konularında daha iyi hissetmek için daha aktif çaba gösterebilirler.



OĞLAK

Bugünlerde sevdiklerinizden alacağınız haberlerle keyfiniz yerine gelecek.

Bereketinizi arttırmak için de çaba göstereceğiniz günlerdesiniz.



KOVA

Sorunlarınızı çözebilmek için kendinize koyduğunuz engelleri zihninizde bitirmeniz gerekiyor.

Arkadaşlarınızın tutumları sizin karakterinizi yüceltir.



BALIK

Son zamanlarda dostlarınız ve sevdiklerinizden destek almak hususunda taleplerini reddedebiliyorsunuz.

Onlara güvenmelisiniz. Sırt çevirmeyin.