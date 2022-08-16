KOÇ
Kendinizi kontrol etmek yaşamınızı kontrol etmektir.
İradenizi ve gücünüzü kontrol ederek doğru yere aktarmanız hayatınızı tam istediğiniz şekilde evirecektir.
BOĞA
Olayları istediğiniz gibi değil de objektif değerlendirirseniz katı fikirleriniz değişecektir. Olayların sonuçlarını önceden analiz etmeye ihtiyacınız olabilir.
İKİZLER
Sezgilerinize kulak vermeniz gereken bir gündesiniz. İş arkadaşlarınıza karşı tutumunuzu değiştirip daha yumuşak ve anlayışlı olabilirsiniz.
YENGEÇ
Aşk hayatınızla alakalı ciddi bir ilişkiye başlamak için uygun bir zamandasınız.
Partner adaylarını iyi gözlemleyerek bir kerede karar almanızda fayda olacaktır.
ASLAN
Güvence arayışınız kendinizi garantiye almak için güzel olsa da sizi rutinin bağımlısı haline getirebilir.
Hayat değişkendir bunu göz önünde bulundurun.
BAŞAK
Kilolu olan Başak'lar sağlıklı beslenme ve kilo verme düzenine adapte olabilirler.
Keyiflerini yerine getirecek gelişmeler de hali hazırda bekliyor olacaktır.
TERAZİ
İletişim yeteneğiniz ve sezgileriniz sayesinde bu konuda da başarılı olabileceksiniz.
Mesleki konularda çözüm önerisi getiren kişi olacağınız gündesiniz.
AKREP
Arkadaşlarınıza karşı da daha anlayışlı ve sosyal olmanız gerekebilir.
Bugün bütün arkadaşlarınız ve sevdikleriniz sorunlarını sizinle paylaşmak isteyecekler.
YAY
Bugünlerde hayatınızda radikal değişiklikler yapmaya cesaret gösterebilir ve bu durumu sağlıklı hedefler belirleyerek lehinize çevirebilirsiniz.
OĞLAK
Bazı konularda fazla hassasiyet gösteriyor olabilirsiniz aslında gerçek göründüğü gibi olmayabilir. Bu yüzden dürüstçe hislerinizi dile getirmelisiniz.
KOVA
İlişkinizi bir adım öteye götürmek hususunda hedef ve istekleriniz varsa aktif rol oynayarak ve kendinizi net ifade ederek bu emele ulaşabilirsiniz.
BALIK
Bugünlerde hayatınızı idame ettirirken seçimlerinize dikkat etmelisiniz. Bazı seçimlerinizden ötürü sonradan pişman olmamak için öncesinde iyi düşünmelisiniz.
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KOÇ
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