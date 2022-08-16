16 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Kendinizi kontrol etmek yaşamınızı kontrol etmektir.

İradenizi ve gücünüzü kontrol ederek doğru yere aktarmanız hayatınızı tam istediğiniz şekilde evirecektir.



BOĞA

Olayları istediğiniz gibi değil de objektif değerlendirirseniz katı fikirleriniz değişecektir. Olayların sonuçlarını önceden analiz etmeye ihtiyacınız olabilir.



İKİZLER

Sezgilerinize kulak vermeniz gereken bir gündesiniz. İş arkadaşlarınıza karşı tutumunuzu değiştirip daha yumuşak ve anlayışlı olabilirsiniz.



YENGEÇ

Aşk hayatınızla alakalı ciddi bir ilişkiye başlamak için uygun bir zamandasınız.

Partner adaylarını iyi gözlemleyerek bir kerede karar almanızda fayda olacaktır.



ASLAN

Güvence arayışınız kendinizi garantiye almak için güzel olsa da sizi rutinin bağımlısı haline getirebilir.

Hayat değişkendir bunu göz önünde bulundurun.



BAŞAK

Kilolu olan Başak'lar sağlıklı beslenme ve kilo verme düzenine adapte olabilirler.

Keyiflerini yerine getirecek gelişmeler de hali hazırda bekliyor olacaktır.



TERAZİ

İletişim yeteneğiniz ve sezgileriniz sayesinde bu konuda da başarılı olabileceksiniz.

Mesleki konularda çözüm önerisi getiren kişi olacağınız gündesiniz.



AKREP

Arkadaşlarınıza karşı da daha anlayışlı ve sosyal olmanız gerekebilir.

Bugün bütün arkadaşlarınız ve sevdikleriniz sorunlarını sizinle paylaşmak isteyecekler.



YAY

Bugünlerde hayatınızda radikal değişiklikler yapmaya cesaret gösterebilir ve bu durumu sağlıklı hedefler belirleyerek lehinize çevirebilirsiniz.



OĞLAK

Bazı konularda fazla hassasiyet gösteriyor olabilirsiniz aslında gerçek göründüğü gibi olmayabilir. Bu yüzden dürüstçe hislerinizi dile getirmelisiniz.



KOVA

İlişkinizi bir adım öteye götürmek hususunda hedef ve istekleriniz varsa aktif rol oynayarak ve kendinizi net ifade ederek bu emele ulaşabilirsiniz.



BALIK

Bugünlerde hayatınızı idame ettirirken seçimlerinize dikkat etmelisiniz. Bazı seçimlerinizden ötürü sonradan pişman olmamak için öncesinde iyi düşünmelisiniz.