15 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Zamanınızı aktif değerlendirdiğiniz bugünlerde aşk hayatınızla alakalı olarak oldukça önemli ve mutluluk vaad eden açılımlar sağlayabilirsiniz.



BOĞA

Aşk konularında sabırsız olduğunuz gerçeği ile yüzleştiğinizde idealinizdeki partnere yaklaşmak için daha farklı ve yaratıcı stratejiler türetebilirsiniz.



İKİZLER

Yeni iş fırsatları beklemediğiniz yerden gelebilir. Ticari zekanız üstleriniz ya da maddiyatı kuvvetli kişilerin dikkatini çekerek hayatınızı farklı bir faza taşıyabilir.



YENGEÇ

Aşk ilişkilerinde yapıcı olmaya pek yanaşmayacağınız bir gün olabilir. En ufacık bir hatasında partnerinizi ilişkinizi bitirmeye bile yönlendirebilirsiniz.



ASLAN

Venüs'ün etkisi sizde negatif etki yaratabilir. Özünde sevgiye en çok değer veren gruplardan biri olarak özünüze dönmeniz gerekebilir.



BAŞAK

Matematiksel ve analitik konularda kendinizi göstereceğiniz bugünlerde para ve iş odaklı işlerinizi yaratıcı çözümlerle tamamlayabilirsiniz.



TERAZİ

Aşk konularında karşı cinsin çok fazla ilgisini çekeceğiniz için eleyeceğiniz kişilere karşı kibar bir tutum sergileyip kırmamanız önemli olacak.



AKREP

Özeleştiri yapmak için kendinizi dinlemeniz ve fark etmeniz gerekir. İç dünyanıza dışardan bakarak analiz etmeniz sizi başarılı bir olgunluğa götürecektir.



YAY

Aşk konularında partnerinize anlayışınız oranında şanslı olacağınız bir dönemdesiniz. Sevginizi gösterin ve onu anlamaya gayret edin.



OĞLAK

İş konusunda disiplin problemi yaşayabilir, aynı şeyleri tekrar etme fikrinden uzaklaşabilirsiniz. Aşk konusunda ise karşı cinsten ilgi göreceksiniz.



KOVA

Sevdiklerinizle olan ilişki ve iletişimlerinizde de sevgi ve güven odaklı bir gün geçirmek sizi insanlara yaklaştıracak ve insanlara güveninizi arttıracaktır.



BALIK

Evlilik gibi radikal kararlar almak isteyen Başak'ların kesinlikle kendinden emin olmaları gerekiyor. Başkalarının düşüncelerini umursama huyunuzu üstünüzden atın.