KOÇ
Cesaretiniz ve mücadeleyi göze alışınız kesinlikle taktir topluyor. Özellikle aşk ilişkilerinde sevdiğinizin size olan güveninin artacağı günlere giriyorsunuz.
BOĞA
Kendinizi kısıtlanmış ve çevrenizdekiler tarafından müdahale ediliyor olarak görebilirsiniz.
Rahatsız olduğunuz konular gündeme gelebilir.
İKİZLER
Bir konuda mutsuz ya da acı dolu hissediyorsanız evrene güvenin ve problemlerin biteceğini, aslında onların sizin tekamül sınavınız olduğunun bilincinde olun.
YENGEÇ
Evrak işi ya da mailleşme gibi durumlarınız varsa işlerinizin planlamasını bugün yapabilirsiniz.
Kendinizi ifade yeteneğinizin güçleneceği günlerdesiniz.
ASLAN
Kendinize zaman ayırıp dinlenin ve bunun için suçluluk duymayın. Hayatta bazen dinlenmeye ve eğlenmeye zaman ayırmak gerekmektedir.
BAŞAK
İşinizde başarılı olmak için daha tecrübeli kişiler ile görüşmeye isteklisiniz.
Gününüzü öğrenimle geçirmeyi tercih edebilirsiniz.
TERAZİ
İyi şansın peşinizden gelmesine hazırlıklı olun. Ailevi konularda ailenizin size daha anlayışlı davrandığını görerek mutlu ve huzurlu olabilirsiniz.
AKREP
Bugünlerde kısa ya da uzun iş veya eğitim seyahatleri gündeme gelebilir.
Aynı zamanda kendi çaba, emek ve arzunuzun gelişi kadar başarı söz konusu.
YAY
Bugünlerde insanlar size beklemediğiniz fakat ümit ettiğiniz tekliflerle gelebilir.
Uzun zamandır beklediğiniz konular gündeme gelebilir.
OĞLAK
Bazı konularda isteklerinizin gerçekleşmesi için bir şeyleri feda etmeniz gerekebilir.
Öte yandan bugünlerde bazı konularda özgürlüğünüzü kazanacaksınız.
KOVA
Bir süredir sizin için önemli biri ile görüşmek istiyorsanız başarı sağlayabilirsiniz.
İstekleriniz ve niyetlerinizi sözlü dile getirirken cümleleriniz önem taşıyacak.
BALIK
Maddi kazançlarınız olsa da aklınız bazı manevi konularda kalabilir. Küslükleri bitirmek ve hayır işleri yapmak bu süreci atlatmanızda yardımcı olabilir.
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KOÇ
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