13 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Aile ilişkilerinde problem yaşayan Balık'lar bu sorunları bir şekilde ve mükemmel bir akışta çözüme kavuşturarak sempati kazanabilirler.

Sosyalleşeceksiniz.



BOĞA

Herkesin sizden bir şeyler beklediğini görerek kendinize ters düştüğünüzü hissedebilir ve gerekli önlemi almak adına kırıcı bir üslupta dürüstleşebilirsiniz.



İKİZLER

Bugünlerde bir şeylerin beklediğinizden daha hızlı olduğunu görerek ayak uydurmakta zorluk çekebilirsiniz yine de analitik zekanız ön plana çıkıyor.



YENGEÇ

Kazanımlarınızı başkaları ile de paylaşmaya gönüllü olacağınız bugünlerde herkesin sevgi ve saygısını kazanabilir ve bununla mutlu olabilirsiniz.



ASLAN

Aşk hayatınızla alakalı ilk eylemin sizden geleceği günlerde olduğunuz için dikkatli olmanız gerekmekte. Yeni tanışma ve bağlantılar kurabilirsiniz.



BAŞAK

Aşk hayatınızla ilgili kendinizi ifade edeceğiniz ve partnerinizle birlikte birbirinizin karakteristik özelliklerini yeniden keşfedebileceğiniz süreçtesiniz.



TERAZİ

Çevrinizdeki sıra dışı gelişmeler ile beraber aşk konularında çok dikkat çekici olabilir ve karşı cinsin size hayran olmasını sağlayabilirsiniz.



AKREP

Ticari zekanız ve iş gücünüzde artış gözlemleyebilirsiniz.

Bu da sizi mutlu edecek yeni gelişmelere sebebiyet vererek borçlarınızı bitirmenize vesile olabilir.



YAY

Bugünlerde aile işlerinde başarı elde edebilir, küslükleri sonlandırabilirsiniz.

Sizinle direkt ilgisi olmayan konularda bile fikirleriniz vizyon verici olabilir.



OĞLAK

Estetik ya da sağlık odaklı operasyonlarınızı organize etmek için uygun bir gün olacak çünkü beklediğiniz sonuçları elde edebileceksiniz.



KOVA

Geleceğe yönelik adımlar atmaya başlayabilir, bu adımlar vesilesi ile de başarıya gidebilirsiniz.

Başarı düşündüğünüzden hızlı gelebilir.



BALIK

Problemlerinizi çözmeye başladığınız taktirde partneriniz seve seve kabul edecektir. Zamanınızı yapıcı şekilde değerlendirdiğiniz taktirde aşk hayatınızda çok olabileceksiniz.